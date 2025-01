Fastweb: 2 offerte da 150 e 200 GB in 5G ogni mese, si parte da 7 EURO

Fastweb presenta due nuove offerte per la telefonia mobile, pensate per chi desidera tariffe trasparenti, senza vincoli e con tanti vantaggi inclusi. Le promozioni Fastweb Mobile e Mobile Full offrono pacchetti completi a prezzi competitivi, con l’aggiunta di opzioni come la eSIM gratuita e l’attivazione veloce tramite SPID o carta d’identità elettronica.

Fastweb Mobile: 150 GB a 7,95 € al mese

Questa offerta è ideale per chi cerca un buon compromesso tra traffico dati e spesa mensile:

Minuti illimitati verso numeri nazionali;

verso numeri nazionali; 100 SMS inclusi;

inclusi; 150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Prezzo mensile di 7,95 €.

Un’opzione perfetta per chi naviga e chiama spesso, senza spendere una fortuna.

Mobile Full: 200 GB con 5G incluso a 9,95 € al mese

Per chi ha bisogno di più dati e della velocità del 5G, Mobile Full è la scelta ideale:

200 GB di traffico dati con accesso alla rete 5G;

di traffico dati con accesso alla rete 5G; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 100 SMS al mese;

al mese; Prezzo mensile di 9,95 €.

Questa offerta è pensata per chi utilizza lo smartphone per streaming, gaming e altre attività che richiedono un’ampia quantità di dati.

Come attivare le offerte

Entrambe le promozioni possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un consulente Fastweb. È possibile scegliere la eSIM gratuita o optare per una SIM fisica, la cui spedizione è anch’essa senza costi. Per l’attivazione, è disponibile il sistema rapido tramite SPID o carta d’identità elettronica, oppure si può seguire il tradizionale processo di identificazione video. Il costo di attivazione è di 10 € una tantum, e non sono previsti costi nascosti o vincoli.

Fastweb si conferma un’ottima scelta per il mobile, grazie anche al riconoscimento ottenuto per la quarta volta da Ookla come rete mobile più veloce d’Italia. Con tariffe chiare e opzioni flessibili, Fastweb Mobile e Mobile Full rappresentano due soluzioni competitive per tutte le esigenze. L’occasione dunque è davvero ghiotta per chi cercava qualcosa di conveniente e prestante.