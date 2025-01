Una vera e propria offerta scandalosa vi attende su Amazon, dovete potete pensare di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro ad un prezzo decisamente inferiore al normale, tanto da riuscire a spendere addirittura meno di 250 euro, così da essere sicuri di poter godere del massimo risparmio possibile.

Lo smartphone, nonostante la fascia di prezzo estremamente ridotta, presenta una caratteristica importante: un comparto fotografico di tutto rispetto. Nella parte posteriore si contano addirittura tre sensori, con il principale che può raggiungere i 200 megapixel, e scatti da 16330 x 12247 pixel, seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel con angolo di visione di 120 gradi, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel. I video vengono girati al massimo in 4K a 30fps, mentre anteriormente trova posto un sensore fotografico da 16 megapixel.

Solo iscrivendovi al seguente canale Telegram avrete le offerte ed i codici sconto Amazon gratis in regalo.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: un’offerta irresistibile su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro costa davvero molto poco su Amazon, infatti il suo prezzo, ricordando e sottolineando che stiamo parlando della variante 4G e non 5G co 256GB di memoria interna, è di soli 239 euro. La spedizione a domicilio è gestita direttamente dal medesimo sito di e-commerce, con consegna in tempi estremamente brevi e garanzia di 24 mesi. Lo potete acquistare al seguente link.

Il display è relativamente di grandi dimensioni, raggiungendo per la precisione 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, oltre ad una densità di pixel di 446 PPI, ma soprattutto tecnologia OLED con un refresh rate a 120Hz, mantenendo protezione Gorilla Glass Victus ed oltre 16 milioni di colori. La batteria è un componente da 5100mAh, che supporta la ricarica rapida, ma che allo stesso tempo risulta essere più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche prolungati nel tempo, in altre parole è possibile godere di una buona usabilità quotidiana.