Autostrade, 2025: sono aumentati ufficialmente i pedaggi

Anno nuovo, vita nuova e ci sarebbe da aggiungere anche “pedaggi nuovi“. Esatto, sulle autostrade italiane dall’1 gennaio 2025 si paga di più.

A comunicare ufficialmente il cambiamento è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). I prezzi dunque aumentano per tutti i tratti di Autostrade per l’Italia. Si tratta di una rete che copre all’incirca 2.800 km. Il rincaro è dell’1,8%.

Un aumento legato all’inflazione: i pedaggi autostradali aumentano

L’aumento del 1,8% è stato calcolato in base al tasso di inflazione programmato per il 2025, come stabilito dall’articolo 14 della Legge n. 193 del 16 dicembre 2024. Tuttavia, grazie alla conferma degli sconti generalizzati richiesti dal MIT, si è evitato un incremento più significativo, che avrebbe potuto raggiungere il 3%.

Cosa cambia per gli automobilisti

Le nuove tariffe interesseranno in particolare gli utenti della rete gestita da Autostrade per l’Italia, ma non tutte le concessionarie applicheranno aumenti. Per la maggior parte delle 22 Società Concessionarie Autostradali, non sono previsti rincari. Fanno eccezione:

Autostrade per l’Italia , con l’incremento dell’1,8%;

, con l’incremento dell’1,8%; La Salerno-Pompei-Napoli, che vedrà un aumento dell’1,677%.

A decretare questo cambiamento è stata la collaborazione stabilita tra l’Autorità di Regolazione dei trasporti, il MIT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La volontà principale è quella di contenere al meglio ogni tipo di impatto per tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono la rete autostradale.

Se da una parte è vero che ci sono stati dei rincari, dall’altra gli enti preposti sottolineano che tutto resta in pieno contenimento. Gli sconti applicati sulle tratte principali contribuiranno a mitigare l’impatto per gli utenti abituali. Resta comunque importante monitorare l’evoluzione delle tariffe, soprattutto per chi percorre frequentemente tratti gestiti da Autostrade per l’Italia.

Con questo aumento, il 2025 si apre con un ritocco delle tariffe che, pur limitato, inciderà principalmente sui viaggi lungo una parte della rete nazionale. Ancora una volta, mano alla tasca per gli italiani.