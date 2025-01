È cominciato ufficialmente il nuovo anno e gli utenti chiaramente sono alla ricerca di novità. Tra queste ci può essere anche il cambio del loro gestore di fiducia e chi non ha valutato ancora le offerte di TIM dovrebbe decisamente farlo. Il gestore italiano ha deciso di riprendere in mano le redini del mercato della telefonia mobile mettendo a disposizione tre offerte clamorose già viste in passato.

TIM punta a conquistare nuovi clienti con tre offerte pensate per chi arriva da Iliad o dai gestori virtuali. Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy propongono tariffe vantaggiose e tanta convenienza, con il primo mese gratuito per tutte.

Power Special: il top di TIM con 300 GB in 5G

L’offerta Power Special si distingue per il suo ricco pacchetto:

300 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ogni mese;

ogni mese; Prezzo mensile di 9,99 €, con il primo mese gratuito.

Questa è la soluzione ideale per chi cerca una connessione veloce e affidabile per navigare senza limiti.

Power Iron: un’alternativa più economica

Con Power Iron, TIM offre un’opzione più accessibile senza rinunciare a un ottimo pacchetto:

150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; Prezzo di 6,99 € al mese, sempre con il primo mese gratuito.

Perfetta per chi vuole una tariffa essenziale a un prezzo contenuto.

Power Supreme Easy: il giusto equilibrio offerto da TIM

Power Supreme Easy si posiziona a metà strada, combinando un ottimo prezzo e una maggiore quantità di dati:

200 GB in 4G;

in 4G; Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; Costo di 7,99 € al mese, con il primo mese gratuito.

Un’offerta equilibrata per chi ha bisogno di un ampio pacchetto dati senza spendere troppo.

Le tre promozioni sono riservate ai clienti che passano a TIM da Iliad o da operatori virtuali. Per attivarle, è possibile recarsi in un negozio TIM o completare il passaggio direttamente online tramite il sito ufficiale.