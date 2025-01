Il 2025 si è aperto con alcune novità di rilievo nel settore della telefonia mobile, soprattutto per l’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha da poco apportato alcune modifiche riguardo alle sue offerte rivolte a chi proviene da Fastweb. In questi ultimi giorni, infatti, è avvenuto il closing dell’operazione di acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom ed è quindi nata la nuova realtà Fastweb + Vodafone. Vediamo qui di seguito cosa è cambiato.

ho Mobile, piccoli cambiamenti per le offerte di chi proviene da Fastweb

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di apportare alcune modifiche riguardanti alcune offerte di rete mobile riservate ai nuovi clienti provenienti da Fastweb. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni è nata la realtà Fastweb + Vodafone, quindi un importante cambiamento nel settore della telefonia mobile.

Tra le novità introdotte da ho Mobile, è stato introdotto un nuovo costo di attivazione per tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero proprio da Fastweb. In particolare, ora sarà richiesto agli utenti un costo di attivazione leggermente più alto, pari a 29,90 euro. Si tratta sostanzialmente dello stesso costo di attivazione richiesto già da tempo da chi proviene da Vodafone, TIM, Very Mobile e WindTre.

Oltre a questo, l’operatore ha anche chiuso la disponibilità di una delle sue super offerte per chi passerà proprio da Fastweb. Si tratta della nota offerta bomba denominata ho. 4,99 1 GB. Quest’ultima, nello specifico, include ogni mese fino a 1 GB di traffico dati. Per questi utenti, rimangono comunque disponibili all’attivazione tante altre numerose offerte di rete mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta denominata ho. 9,99 200 GB 5G. Con quest’ultima è già inclusa la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 9,99 euro al mese.