Con l’app MyTIM, TIM porta l’intrattenimento digitale a un nuovo livello. Come? Offrendo ai propri clienti un’esperienza esclusiva e coinvolgente. Grazie alla collaborazione con Chora Media e Will, gli utenti possono accedere gratuitamente a una vasta selezione di podcast di qualità. Ogni mese, nuove serie in anteprima arricchiscono il catalogo, garantendo contenuti sempre freschi e interessanti. Storie, approfondimenti e intrattenimento sono a portata di mano. Tutti disponibili senza pubblicità e con la possibilità di ascolto in background.

TIM: un’offerta variegata e di alta qualità

L’app MyTIM, gratuita per dispositivi Android e iOS, è progettata per un’esperienza semplice e intuitiva. Dopo aver effettuato il download e la registrazione, basta accedere alla sezione dedicata per immergersi in un mondo di contenuti audio unici. Tale iniziativa rappresenta un passo strategico per TIM. L’azienda infatti dimostra di voler offrire soluzioni tecnologiche. Oltre che servizi che migliorano il tempo libero dei propri clienti.

La proposta di TIM si distingue per la qualità dei contenuti e la varietà delle tematiche trattate. Tra i titoli più apprezzati troviamo “Non hanno un amico” di Luca Bizzarri, un’analisi ironica della politica e dei nuovi media. Oppure “Proprio a me” di Selvaggia Lucarelli, che parla delle relazioni che lei definisce tossiche. Gli amanti della narrativa possono scegliere “La città dei vivi” di Nicola Lagioia. Mentre chi preferisce approfondire temi sociali ha a disposizione “Cosa resta”, dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino.

La possibilità di ascoltare ovunque, senza interruzioni pubblicitarie, rende i podcast disponibili su MyTIM un’opzione ideale per chi desidera intrattenersi. Magari in viaggio, durante le pause o mentre svolge altre attività. In più, la funzione di riproduzione in background consente di utilizzare altre applicazioni senza interrompere l’ascolto. Questa nuova offerta dimostra l’impegno di TIM nel soddisfare i bisogni dei propri clienti. Offrendo non solo un servizio di connessione all’avanguardia, ma anche un’esperienza digitale arricchita da contenuti esclusivi.