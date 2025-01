L’intelligenza artificiale sta facendo un progresso molto rapido nel mondo. Sempre più sta aiutando le persone nella vita quotidiana, ma come in ogni cosa utile ci sono anche dei problemi che danno fastidio. Vediamo come Google ha risolto le critiche nei confronti del suo sistema di intelligenza artificiale Gemini 2.0.

Gemini 2.0, potrà essere censurata nelle sue risposte dagli utenti

Con il lancio dell’intelligenza artificiale di Google, Gemini 2.0, l’azienda la sta sempre più migliorando e raffinando. Google sta facendo in modo tale che attraverso le nuove funzionalità si può dare agli utenti maggior controllo delle risposte date da Gemini e sui tipi di contenuti generati. Una recente analisi di un’anteprima beta dell’app Google per dispositivi Android, ci dice che presto sarà possibile applicare dei filtri sui contenuti generati in base a diverse categorie. Nella versione beta 15.51.24.sa.arm64 di Gemini 2.0, è stato trovato un nuovo menù dentro le impostazioni per applicare i filtri sui contenuti. Possiamo però dire che lo strumento non è ancora attivo, infatti se si prova ad usare ci reindirizza a una pagina del sito Gemini ancora non disponibile. Tutto ciò può significare che l’azienda Google, sta cercando di lavorare su questo tipo di strumento per personalizzare l’output in base alle proprie preferenze personali.

Attualmente, Google ha fornito agli sviluppatori delle impostazioni avanzate per Gemini riguardo alla sicurezza. Questi strumenti di sicurezza hanno l’abilità di controllare le categorie di rischio come hate spech, contenuti esplicitamente sessuali e le molestie. Molto probabilmente la nuova funzione di Gemini sarò mirata agli utenti finali, traendo ispirazione da queste impostazioni di sicurezza, garantendo così una versione accessibile e semplificata agli utenti direttamente dal web o dall’app. Questa nuova funzione ci garantirà che le risposte fornite da Gemini saranno congrue con le nostre richieste. Tuttavia è poco chiaro se Google adotterà i filtri già disponibili per i suoi sviluppatori, oppure dei filtri più limitati o meglio dire restrittivi.