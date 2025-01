Samsung è pronta ad una nuova fase di innovazione. Ciò grazie all’introduzione di dispositivi pensati per ampliare il pubblico e soddisfare esigenze diversificate. Al centro dell’attenzione ci sono due prodotti attesissimi. Ovvero il Galaxy Z Flip FE, il primo pieghevole della linea Fan Edition, e il Galaxy Watch 8 Classic, che segnerà il ritorno di una denominazione iconica. Il primo modello promette di portare la tecnologia dei pieghevoli a un pubblico più vasto. Grazie a un prezzo competitivo rispetto alla gamma tradizionale. Secondo quanto emerso, il dispositivo è stato identificato nel database del GSMA con il numero modello SM-F761B, indicando una distribuzione globale.

Samsung si prepara al lancio di due nuovi Galaxy

Il pieghevole potrebbe adottare un chip Exynos. Una mossa strategica per contenere i costi e offrire un’alternativa più accessibile. Le speculazioni si dividono sull’esatto modello di processore. Alcuni parlano dell’Exynos 2400. Mentre altri ipotizzano il più avanzato Exynos 2500. In ogni caso, l’obiettivo di Samsung è chiaro. L’azienda intende democratizzare la tecnologia pieghevole senza rinunciare a un’esperienza premium. Il Galaxy Z Flip FE potrebbe rappresentare il punto di ingresso ideale per chi desidera un pieghevole senza spendere una fortuna.

Dopo una pausa con la serie Galaxy Watch 7, Samsung riporta in scena il marchio Classic. Il Galaxy Watch 8 Classic, identificato dal numero modello SM-L505U, promette di combinare tradizione e innovazione. Ciò focalizzandosi su un design elegante. Insieme a funzionalità avanzate. Previsto per il 2025, il dispositivo dovrebbe fare il suo debutto ufficiale durante l’evento Unpacked. Insieme al Galaxy Z Flip FE, rappresenterà il focus della seconda metà dell’anno per Samsung.

Samsung sembra pronta a rinnovare la propria offerta con dispositivi che uniscono tradizione e innovazione. Galaxy Z Flip FE e Galaxy Watch 8 Classic si preannunciano come protagonisti di una strategia volta a conquistare nuove fasce di utenti. Tale strategia dimostra, ancora una volta, il ruolo centrale del brand nel settore smartphone.