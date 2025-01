Shargeek 170 si distingue immediatamente per il suo design futuristico e minimalista. La struttura, realizzata in materiali robusti come l’alluminio e la plastica di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza. La finitura satinata evita impronte e graffi, rendendolo ideale per l’uso quotidiano. Il design compatto lo rende facilmente trasportabile, perfetto per viaggiatori e professionisti sempre in movimento.

Caratteristiche tecniche

Questo dispositivo rappresenta un’eccellenza nel campo delle power station portatili. È dotato di una capacità di 170 Wh, sufficiente per alimentare più dispositivi contemporaneamente grazie alle sue porte multiple: USB-C, USB-A e una presa AC da 150W. La ricarica rapida è garantita dalla tecnologia PD (Power Delivery), che consente di ricaricare smartphone, laptop e altri dispositivi compatibili in tempi ridotti.

Il display digitale a colori, uno dei suoi punti di forza, fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria, i watt in uscita e il tempo di utilizzo rimanente. Questo livello di trasparenza è raro in prodotti di questa categoria, rendendolo una scelta ideale per chi cerca controllo e affidabilità.

Funzionalità

Lo Shargeek 170 non è solo potente, ma anche versatile. Supporta la ricarica di dispositivi di ultima generazione, inclusi laptop con porta USB-C e gadget a basso consumo come droni o fotocamere. La presa AC da 150W è una risorsa fondamentale per piccoli elettrodomestici, offrendo una soluzione portatile anche in situazioni d’emergenza. Inoltre, è dotato di protezioni integrate contro sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti, garantendo un utilizzo sicuro in ogni situazione.

Test sul campo

Durante i nostri test, lo Shargeek 170 ha dimostrato una performance eccellente. Ha ricaricato un laptop da 13 pollici al 100% in poco più di un’ora, mantenendo ancora abbastanza energia per alimentare uno smartphone e una fotocamera. La capacità dichiarata è stata confermata, con un’efficienza energetica che si attesta su livelli molto alti. Anche sotto carico massimo, il dispositivo è rimasto silenzioso, grazie a un sistema di raffreddamento ben progettato.

L’autonomia varia a seconda del dispositivo collegato, ma in media è possibile ricaricare uno smartphone fino a 10 volte o un laptop 2-3 volte prima di dover ricaricare la power station stessa.

Conclusioni

Lo Shargeek 170 si rivela un prodotto di altissima qualità, ideale per chi necessita di una soluzione di alimentazione portatile e affidabile. Tra i suoi principali punti di forza troviamo la versatilità, la potenza e il design accattivante. Sebbene il prezzo possa risultare elevato rispetto ad alternative meno performanti, la qualità costruttiva e le funzionalità offerte giustificano pienamente l’investimento.

Concludendo, lo Shargeek 170 è un compagno indispensabile per chi cerca potenza e praticità, sia in viaggio che nella vita quotidiana.

Pro:

Design compatto e robusto

Capacità di 170 Wh con supporto per ricarica rapida

Display digitale informativo

Versatilità e protezioni integrate

Contro:

Prezzo “relativamente” alto (130 euro) su Amazon

Assenza di una custodia protettiva inclusa