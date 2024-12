Se si è alla ricerca di un’offerta di telefonia che unisca qualità e convenienza, Fastweb Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta. Tale proposta, infatti, consente di accedere alla rete 5G con 150 GB. Inoltre, sono disponibili chiamate illimitate e 100 SMS. Il tutto a soli 7,95€ mensili. Un’opzione che si distingue per il rapporto qualità-prezzo e per i vantaggi aggiuntivi offerti.

La nuova vantaggiosa proposta di Fastweb

La promo non si limita solo a offrire un piano dati generoso. La proposta comprende anche servizi aggiuntivi. Come la verifica del credito residuo, “Ti ho chiamato”, avviso di chiamata e segreteria telefonica. Inoltre, con l’iscrizione sono disponibili anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

L’offerta risulta utile anche per chi ama viaggiare. A tal proposito sono disponibili 11 GB in roaming. Oltre a minuti illimitati e ai 100 SMS mensili. Tali dati valgono per i Paesi dell’UE, Svizzera, Regno Unito e Ucraina. Per chi necessita di connettività anche fuori dall’Europa, Fastweb propone Opzioni Internazionali, valide in nazioni come Stati Uniti e Canada.

L’attivazione di Fastweb Mobile è semplice e veloce. È possibile procedere online sul sito ufficiale web ufficiale dell’operatore. Dopo la sottoscrizione, la SIM viene inviata a casa dell’utente senza costi extra. Quest’ultima arriva entro 7 giorni lavorativi. Per l’identificazione è possibile procedere con SPID o CIE. Una volta completato il processo, la SIM verrà attivata in 48 ore.

Un dei maggiori vantaggi di Fastweb Mobile è la connessione 5G. Quest’ultima consente di navigare a velocità elevate, a condizione di possedere un dispositivo compatibile e di trovarsi in una zona coperta dal servizio. Grazie a tale combinazione di servizi avanzati, costi contenuti e accesso alla rete 5G, Fastweb Mobile si pone come un’opzione imperdibile. Soprattutto per chi cerca un’offerta vantaggiosa e competitiva. Il settore della telefonia in Italia è sempre in movimento. A tal proposito, Fastweb è una delle opzioni più vantaggiose attualmente presenti sul mercato.