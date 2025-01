Visto l’arrivo imminente delle nuove schede video della famiglia RTX 50 di Nvidia al CED di Las Vegas, del quale l’azienda offrirà la presentazione d’apertura, in rete le indiscrezioni e le informazioni in anteprima stanno circolando più vive che mai, questa volta non è il turno delle schede nello specifico, bensì di configurazioni contenenti al proprio interno l’ultima generazione di schede grafiche che verranno presentate a gennaio, ricordiamo che la scheda top di gamma 5090 arriverà tra gennaio e febbraio mentre la scheda 5080 arriverà già a metà gennaio.

I modelli apparsi in rete sono della famiglia Acer Orion 7000 per i desktop con Core Ultra 200S, mentre per i laptop parliamo di Asus Rog Strix, Rog Strix Zephyrus e HP Omen Max con Core Ultra 200H.

Le configurazioni

I prezzi come potete vedere sono decisamente alti, il modello con Core Ultra 7 265KF, GeForce RTX 5080, 32 GB di memoria DDR5 e SSD da 1 TB parte da 3499 euro mentre il modello con Core Ultra 9 285K, GeForce RTX 5090, 128 GB di memoria DDR5 e SSD da 2 TB arriva addirittura a 5999 euro.

Per quanto riguarda invece i modelli Asus, sono presenti i nomi in codice però grazie a questi ultimi si è potuto rintracciare il modello di GPU presente, GN22-X11 corrisponde alla RTX 5090 Laptop, GN22-X9 alla GeForce RTX 5080 Laptop e l’identificativo GN22-X7 alla GeForce RTX 5070 Ti Laptop, di conseguenza si capisce che i numeri di serie GN22-x6, GN22-x4 e GN22-X2 corrispondono rispettivamente alle GeForce RTX 5070, 5060 e 5050.

Tra i modelli invece identificati spicca il ROG Strix G835 che dovrebbe includere sotto la scocca il Core Ultra 9 275HX, fino a 64 GB di memoria di GDDR5 e fino alla GeForce RTX 5090 Laptop, con addirittura un pannello da 18 pollici e 1200 nits di luminosità.

Passando invece alla controparte HP, abbiamo Omen Max e nello specifico il modello Gaming da 16 pollici con processore Core Ultra 9 275HX, 32 GB di memoria DDR5 a 5600 MT/s, SSD PCIe 4.0 da 1 TB e GPU GeForce RTX 5080 Laptop, in questo caso però il prezzo è ignoto.