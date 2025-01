Oppo ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone, l’A5 Pro, disponibile in Cina dal 27 dicembre. Si tratta di un dispositivo di fascia media che combina una batteria ad alta capacità con specifiche caratteristiche tecniche. Tutte pensate per soddisfare un vasto numero di utenti. La batteria è senza dubbio uno dei punti di forza. Essa ha una capacità di 6.000mAh e una ricarica rapida cablata da 80W. Offre infatti un’autonomia superiore alla media e tempi di ricarica ridotti.

Oppo A5 Pro: fotocamera, certificazioni e prezzi, un pacchetto completo

Il design del telefono fa parlare di sé per il display AMOLED da 6,7″ con risoluzione FHD+. Ma anche per una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità massima di 1.200nit. Lo schermo è protetto dal resistente vetro Gorilla Victus 2 di Corning. Una soluzione pensata per migliorare la durata nel tempo. Sotto la struttura, l’Oppo presenta il processore Dimensity 7300 di MediaTek. Quest’ ultimo è supportato da due opzioni di RAM, 8 o 12GB, e due tagli di memoria interna, da 256 o 512GB. Il tutto è gestito dal sistema operativo ColorOS 15 basato su Android15. Grazie a cui è garantita un’interfaccia fluida e personalizzabile.

Il comparto fotografico è racchiuso in un modulo circolare sul retro. Qui troviamo una fotocamera principale da 50MP e un sensore secondario da 2MP. La camera frontale, invece, è posizionata in un piccolo foro nello schermo. Essa offre una risoluzione di 16MP, ideale per selfie di qualità. Tra le altre caratteristiche tecniche, vi è la certificazione IP69. La quale garantisce resistenza a polvere e acqua, l’audio stereo, il chipNFC e un sensore d’impronte digitali.

In Cina, lo smartphone è disponibile in quattro configurazioni. Vi è la versione base, con 8GB di RAM e 256GB di memoria, ha un prezzo di circa 265€. Le opzioni intermedie, con 8GB di RAM e 512GB o 12GB di RAM e 256GB, costano 290€. Il modello top di serie, con 12GB di RAM e 512GB di archiviazione, arriva a 330€. Al momento non è noto se l’ OppoA5Pro verrà distribuito al di fuori della Cina. Ma eventuali lanci mondiali potrebbero prevedere prezzi più alti.