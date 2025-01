Quella che stiamo vivendo può essere definita l’era dell’intelligenza artificiale. Suddetta tecnologia risulta sempre più diffusa in diversi settori, compreso quello musicale. A tal proposito, Amazon e Universal Music Group (UMG) hanno annunciato un nuovo capitolo nella loro collaborazione. Al centro della partnership c’è un obiettivo ambizioso. Ovvero proteggere il lavoro degli artisti da utilizzi impropri e illegali delle loro creazioni da parte di sistemi di AI generativa.

Amazon e Universal Music contro l’uso improprio dell’AI nella musica

La partnership si focalizza su due aspetti principali. Da un lato, entrambe le aziende intendono sviluppare strumenti avanzati. Ciò per rilevare e contrastare contenuti creati dall’AI che violano i diritti d’autore. Dall’altro, mirano a promuovere l’innovazione nel settore dello streaming. Con una visione condivisa di una “nuova era” per l’industria musicale.

L’accordo si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra le etichette discografiche e le startup di musica generata dall’AI. Quest’anno, UMG, insieme a Sony Music Entertainment e Warner Music, ha intrapreso azioni legali contro alcune startup. Accusandole di utilizzare materiali protetti da copyright per addestrare i loro modelli senza autorizzazione. Tali aziende, come Suno e Udio, hanno difeso le proprie pratiche appellandosi alla dottrina del “fair use”. La disputa, però, ha sollevato interrogativi cruciali sul confine tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti artistici.

La collaborazione con Amazon non si limita però alla protezione dei diritti d’autore. Essa rappresenta un’opportunità strategica per esplorare nuovi orizzonti. Le due aziende intendono lanciare esperienze audio innovative. Ciò combinando musica, audiolibri e contenuti visivi, con l’obiettivo di attrarre un pubblico sempre più diversificato. Tale approccio riflette una visione condivisa di come l’audio possa evolversi. Trasformandosi in un ecosistema ricco di opportunità sia per i creatori che per gli ascoltatori. La partnership tra Amazon e UMG potrebbe segnare un passo decisivo verso un futuro in cui tecnologia e creatività possano convivere, senza compromettere i diritti di chi crea.