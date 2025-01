Unitree, azienda cinese leader nella robotica avanzata, ha recentemente conquistato l’attenzione globale. Ciò grazie ad un nuovo interessante dispositivo. Si tratta del robot quadrupede B2-W. Una vera meraviglia tecnologica capace di combinare prestazioni acrobatiche e funzionalità pratiche in un’unica macchina. La dimostrazione pubblicata sui canali ufficiali dell’azienda ha lasciato il pubblico senza parole. Mostrando movimenti mai visti prima nel campo della robotica.

Unitree presenta la sua prossima innovazione

Il B2-W è stato progettato per ridefinire i limiti della mobilità artificiale. Tra le esibizioni più impressionanti mostrate nel video di presentazione, spicca la sua capacità di compiere una verticale con rotazione multipla. Il robot, mantenendosi sugli arti anteriori, esegue una serie di giri su se stesso con una precisione sbalorditiva. Dimostrando un controllo motorio e un equilibrio che ricordano quello di un ginnasta olimpionico. Non meno spettacolare è il “Tomas flare“, un movimento tipico della breakdance che il B2-W realizza con una fluidità sorprendente. Alternando il peso tra due arti in rapida successione.

E non è tutto. Il robot quadrupede si distingue anche per la sua capacità di affrontare terreni accidentati e situazioni ambientali difficili. È persino in grado di sopravvivere a cadute da notevoli altezze. Come un salto di quasi 2 metri. Atterrando in modo stabile grazie a sofisticati algoritmi di bilanciamento.

Dal punto di vista pratico, il B2-W può trasportare carichi fino a 120 kg e coprire lunghe distanze con efficienza. Può muoversi su ruote o su zampe, adattandosi alle esigenze del terreno. Tale versatilità lo rende adatto a numerose applicazioni.

Con una resistenza certificata IP67 e la capacità di funzionare in un range di temperature estreme, il B2-W rappresenta un’innovazione per la robotica moderna. Il prezzo elevato, intorno ai 100.000 dollari, riflette la tecnologia avanzata raggiunta. Con tale modello, Unitree consolida la sua posizione nel mercato. Sfidando apertamente giganti e aprendo nuove possibilità per il futuro della robotica.