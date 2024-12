CoopVoce ha lanciato una promozione esclusiva che durerà fino all’8 gennaio, pensata per chi cerca un’offerta mobile vantaggiosa e senza sorprese. L’offerta EVO 200 offre 200 GIGA di traffico dati al mese sulla rete mobile 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri e 1000 SMS. Il prezzo di 7,90 € al mese è valido PER SEMPRE, senza aumenti di tariffa. Inoltre, con questa offerta non sono previsti costi aggiuntivi o vincoli di contratto, rendendola ideale per chi cerca una soluzione trasparente e conveniente.

CoopVoce EVO 200, solo fino all’8 gennaio!

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione è che l‘attivazione e il primo mese sono gratuiti. È possibile scegliere come ricevere la SIM: direttamente a casa, con attivazione online, oppure ritirandola in uno dei 900 punti vendita Coop in tutta Italia. In entrambi i casi, i vantaggi sono gli stessi: attivazione gratuita e il primo mese senza alcun addebito.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare alla nuova offerta EVO 200 pagando solo 9,90 € di attivazione una tantum, senza vincoli o costi mensili aggiuntivi. Inoltre, CoopVoce continua a garantire l’assistenza con il servizio clienti disponibile tramite app e chat, in modo che tu possa risolvere qualsiasi dubbio in modo rapido e pratico.

La rete mobile CoopVoce non solo offre velocità 4G ma include anche funzionalità extra come la possibilità di utilizzare la SIM come hotspot per condividere la connessione internet e il servizio “LoSai”, che ti informa se ricevi una chiamata da un numero che non conosci. Inoltre, tutti i numeri a sovraprezzo sono bloccati, evitando così sorprese in bolletta.

Questa offerta rappresenta una grande opportunità per chi cerca un piano tariffario completo, conveniente e senza sorprese. Non c’è mai stato un momento migliore per passare a CoopVoce e approfittare di un servizio affidabile e innovativo, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.