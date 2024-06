Ring: la società di Amazon aumenta le vendite in Italia del 155% nel 2023

Lo scorso anno, il 2023, è stato il più prolifico per Ring in Italia. L’azienda di Amazon infatti ha registrato un aumento delle vendite pari al +155% rispetto al 2022. Tra questi, il più venduto è stato certamente il Ring Intercom, un prodotto che è diventato famosissimo proprio per la sua abilità di trasformare il citofono in un apparecchio smart da governare anche fuori casa.

Ring si conferma un’azienda in grado di permettere alle persone di avere meno timore quando escono di casa ma anche di automatizzare diversi processi.

Ring cresce in Italia: la ricerca evidenzia le preoccupazioni delle persone, tutte risolvibili con i dispositivi del brand

Queste sono state le parole rilasciate dal Managing Director di Ring International, Dave Ward:

“L’Italia è un paese chiave per la nostra crescita. Siamo entusiasti che Ring sia rapidamente diventato sinonimo di sicurezza domestica e che sempre più persone, in Italia e nel mondo, si affidino ai nostri prodotti ogni giorno”, ha dichiarato Dave Ward, Managing Director Ring International. “Oggi, i nostri dispositivi sono utilizzati dai clienti non solo per sentirsi sicuri, ma anche per rimanere in contatto con le cose che contano di più per loro: i propri cari, gli animali domestici, ma anche la casa e gli esercizi commerciali. La nostra missione si è così evoluta per soddisfare appieno queste esigenze e fare in modo che le persone possano sentirsi sicure e al contempo vicine a ciò che è più importante per loro“.

Secondo la ricerca che è stata effettuata proprio nel mese di maggio di quest’anno, su circa 1000 persone intervistate tra i 18 e i 65 anni in Italia, quasi tutti quando escono di casa hanno qualche dubbio in merito alle loro azioni appena compiute. Diverse persone infatti si chiedono se abbiano chiuso la porta o il gas mentre il 62% è turbato riguardo al fatto che qualche ladro possa introdursi all’interno della sua abitazione. Solo una percentuale del 6% dichiara di non avere troppe paure.