OnePlus prosegue il suo impegno per mantenere i dispositivi aggiornati, confermandosi tra i marchi più attenti alla qualità del software. Questa volta è il turno del OnePlus11R, conosciuto anche come Ace 2. Quest’ ultimo riceve Android 15 accompagnato dalla nuova OxygenOS 15. L’annuncio arriva dal forum ufficiale del brand, in cui è stato specificato che l’aggiornamento porta la sigla CPH2487_15.0.0.300(EX01).

OnePlus 11R: le novità più attese anche in Europa

Al momento, il lancio è iniziato in India e segue un rilascio graduale, una strategia tipica per il produttore cinese. Questo approccio permette di garantire una transizione senza problemi per tutti. Il documento delle modifiche ufficiali mostra un aggiornamento ricco di novità. Con tanti miglioramenti importanti per quanto riguarda l’esperienza visiva, funzionalità avanzate basate sull’IA e una maggiore personalizzazione. Tra le innovazioni principali troviamo un motore grafico per animazioni più fluide. Nuove opzioni per l’editing fotografico e strumenti AI per migliorare testi, immagini e note.

Il design della nuova interfaccia è uno degli elementi di maggiore impatto, con icone rinnovate, temi di alta qualità e una gestione migliorata delle notifiche. OnePlus ha anche introdotto nuove funzionalità per la sicurezza e la batteria. Come un sistema di protezione che limita la ricarica all’80% per ridurre l’usura a lungo termine. Altre migliorie includono l’espansione del multitasking con finestre flottanti e opzioni di condivisione avanzate. Ora compatibili anche con dispositivi iOS.

Nonostante il rilascio iniziale sia limitato all’India, il produttore non ha trascurato il mercato europeo. OnePlus 11R si conferma così un dispositivo versatile, in grado di soddisfare le esigenze dei più attenti sia alla performance che all’esperienza visiva. Le nuove funzionalità mirano a consolidare il rapporto tra il brand e la sua community, grazie a un software sempre più curato e di lunga vita.

Insomma, con il rilascio di Android 15 e OxygenOS15, OnePlus dimostra ancora una volta di voler primeggiare “nell’ universo” Android. Promettendo un’esperienza che unisce design, funzionalità e innovazione tecnologica.