Il modello più venduto per quanto riguarda la nota azienda automobilistica Tesla è senza dubbio la sua Model Y, il SUV in questione ha totalizzato numeri davvero da capogiro e sono tutti curiosi di vedere cosa proporrà il suo restyling in arrivo dal nome in codice Juniper, sembra infatti che la linea sia in fase di completamento non a caso recenti voci di corridoio parlano di un inizio di produzione previsto per questo mese di gennaio 2025, nel frattempo le voci di corridoio diventano sempre più intense e il SUV in questione è stato intercettato a svolgere dei test sulle strade americane, la sua produzione dovrebbe iniziare in Cina nella gigafactory di Shanghai.

Cosa aspettarci

In base alle immagini circolate in rete, il prototipo in questione è stato coperto con dei veli sia sull’anteriore che sul posteriore che sono le zone che vedranno i cambiamenti maggiori, sembra infatti che troveremo fari sdoppiati e soprattutto una sottile striscia luminosa che attraverserà da lato a lato tutta la parte frontale, anche posteriormente, troveremo dei nuovi gruppi ottici che verranno uniti da una linea luminosa che attraverserà tutto il posteriore da lato a lato.

Come se non bastasse le indiscrezioni parlano anche di un rinnovamento importante per quanto concerne gli interni, troveremo infatti dei cambiamenti dal punto di vista del design è un nuovo display da 8 pollici anche per i passeggeri posteriori, come se non bastasse si vocifera che molto presto nel 2025 inizierà anche la produzione di un modello di questo SUV a sei posti che andrà ad affiancarsi a quello corrente per aumentare la gamma di scelta all’interno di questa linea.

Non rimane dunque che attendere questo mese di gennaio per assistere all’arrivo di qualche informazione più precisa o ufficiale da parte di Tesla dal momento che la produzione inizierà proprio in queste settimane.