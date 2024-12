A quanto pare i lavori in casa Google non sembrano proprio intenzionati a fermarsi nemmeno per quanto riguarda il periodo natalizio, la nota azienda sta infatti lavorando ai vari update di Android 15 rilasciati in versione beta per i suoi Pixel, nel dettaglio l’ultima versione è arrivata da pochi giorni e tutti gli appassionati stanno già provvedendo a sviscerarla per poter capire qualcosa in più sia sulla versione stessa che su quelle in arrivo in futuro, sembra nello specifico che molto presto assisteremo ad una piccola rivoluzione per quanto riguarda l’applicazione sfondi per i Pixel.

Molta più personalizzazione

Nello specifico, sembra che l’applicazione sfondi per Pixel molto presto non sarà più una semplice applicazione per cambiare lo sfondo all’interno del proprio smartphone ma consentirà una profonda e molto più soggettiva personalizzazione anche della schermata di blocco del dispositivo.

L’applicazione in questione non è ancora attualmente disponibile nell’ultima beta, ma si registrano alcuni progressi da parte di Google per renderla sempre più pronta Al debutto, quest’ultima infatti consentirà diverse personalizzazioni come ad esempio la possibilità di modificare le dimensioni dell’orologio nella schermata di blocco, ovviamente Google sta lavorando per preparare una pagina ad hoc che dia modo di personalizzare l’orologio in maniera fine, intervenendo su peso del carattere, larghezza, rotondità e inclinazione.

All’interno della schermata di regolazione saranno presenti alcuni toggle che regoleranno l’inclinazione e che verranno accompagnati da controlli molto precisi sulle dimensioni dell’orologio nella schermata di blocco, un passo decisamente molto in avanti rispetto allo stato attuale dal momento che ora sono presenti solo due opzioni tra le quali scegliere, al momento però non si sa molto di più e non si sa se questa possibilità riguarderà tutti gli stili disponibili per l’orologio o soltanto quelli più semplici.

Non rimane dunque che attendere la prossima versione beta di Android 15 per vedere questa nuova funzionalità, prendere letteralmente vita.