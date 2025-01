La tecnologia continua ad avanzare interrotta e lo fa anche l’informatica grazie a tutte le funzionalità che vengono introdotte con il tempo. Una nuova funzionalità introdotta da poco è possibile trovarla su Android.

Questa nuova funzionalità riprende un po’ il suo funzionamento da Handoff di Apple, però su un sistema operativo completamente diverso.

Android, una nuova funzionalità?

Sono molte le volte dove Android e iOS si sono ritrovati comparati, visto che sono i due principali e più conosciuti sistemi operativi mobili con delle quote di mercato che possono parlare da sole. Alcune volte possiamo osservare come Apple prenda ispirazione dalle funzionalità del suo rivale andando a migliorarle. Attualmente una funzione molto apprezzata che possiamo ritrovare su iPhone è Handoff, dove una versione molto simile sta per essere rilasciata su molti altri dispositivi.

Partiamo da gennaio quando si sono avvistate le prime nuove funzionalità di interconnessione tra i vari dispositivi in sviluppo per casa Pixel e molti altri smartphone Android. Gli aggiornamenti in questione invece di passare come release del sistema operativo, sono distribuiti da Google Play Services.

Per quanto riguarda queste funzionalità di connessione tra i veri dispositivi, hanno preso inizio sui Pixel continuando sugli smartphone di Samsung. A partire da settembre si è dato inizio al rollout in modo limitato con un supporto per la relativa sincronizzazione delle notifiche. Il progetto di Google però è molto più grande, infatti in quest’ultimo sono presenti il casting delle videochiamate e la condivisione automatica della connessione Internet.

La cosa molto interessante è che questo tipo di funzionalità sta raggiungendo molti altri smartphone Android, come ad esempio Nothing Phone. Alcuni degli utenti hanno anche segnalato di ricevere una notifica da parte di Google Play Services, che comunicava la disponibilità dei servizi di interconnessione tra i dispositivi. Oltre a questo nella notifica era presente un’infografica che spiegava le varie offerte.