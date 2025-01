Amazon accoglie all’interno del proprio catalogo una infinità di prodotti, tra questi annoveriamo soluzioni di vario genere, quali possono essere smartphone, tablet, ma anche semplicemente un forno a microonde. Avete capito bene, la promozione di cui parliamo oggi va a toccare un prodotto per la vostra cucina, precisamente il modello MC280H5015CS/ET.

Si tratta di un forno a microonde combinato a libera instsallazione, viene definito combinato perchè al suo interno troviamo la possibilità di approfittare di cottura ventilata microonde e di grill, con una potenza massima rispettivamente di 900 e 1500W. Le sue dimensioni sono perfettamente standardizzate, raggiungendo per la precisione 52 x 47 x 31 centimetri, la capacità interna è invece di 28 litri complessivi.

Se premete questo link avrete i codici sconto Amazon gratis con le offerte esclusive ed i prezzi più bassi del momento.

Amazon sconta al massimo il forno a microonde Samsung

Lo sconto che Amazon ha deciso di applicare su tale prodotto è davvero da primo della classe, se considerate che comunque a tutti gli effetti già negli ultimi 30 giorni aveva raggiunto quota di 205,71 euro, per poi venire ulteriormente ribassato del 23%, per scendere a soli 159 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

All’interno del prodotto è possibile trovare il classico piatto in vetro, con il quale è possibile sfruttare la funzione piatto Doratore, la quale va a cuocere e grigliare in contemporanea, per riuscire a gustare alla perfezione il sapore dei cibi che andrete ad inserire congelati. Nel complesso sono comunque 20 le modalità di cotture presenti, così da risultare molto più versatile di quanto avreste mai immaginato, con l’interno realizzato interamente in ceramica, atto a fornire una superficie liscia, semplice da pulire e completamente omogenea. Il prodotto risulta essere antibatterico, resistente ai graffi, per evitare che particelle di cibo possano effettivamente andare ad insinuarsi negli stessi, rischiano irreparabilmente di causare malattie di vario genere.