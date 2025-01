Elon Musk ritorna nuovamente sotto i riflettori per una trovata che ha fatto discutere. Si tratta di “Ozempic Santa“. L’immagine condivisa sui social ritrae Musk nei panni di Babbo Natale, con tanto di albero decorato e una gigantesca “X” a sovrastare l’ambiente. Ma il dettaglio più discusso riguarda l’allusione al farmaco Ozempic, che Musk ha citato in un contesto ironico, pur specificando di utilizzare invece Mounjaro, un farmaco concorrente. L’ironia del magnate non è passata inosservata, ma ha suscitato polemiche e divisioni.

Nuova polemica su Elon Musk

Alcuni individui hanno apprezzato la sua provocatoria leggerezza. Dall’altro molti lo hanno accusato di banalizzare l’uso di farmaci destinati a trattare il diabete di tipo 2, ma spesso abusati come scorciatoia per perdere peso. E il periodo natalizio, noto per le abbuffate e i sensi di colpa legati alla dieta, ha reso la battuta ancora più controversa.

Il dibattito si è concentrato soprattutto sul ruolo sociale che Musk dovrebbe ricoprire. Con quasi 210 milioni di follower sul suo social network, molti ritengono che il CEO di Tesla e SpaceX abbia una responsabilità. Ovvero dovrebbe evitare messaggi che potrebbero promuovere un uso improprio di farmaci. I detrattori sottolineano come l’ironia sull’Ozempic rischi di normalizzare una visione pericolosamente superficiale dell’obesità. Un problema che invece risulta essere molto serio ed estremamente complesso.

D’altronde, è utile sottolineare che Musk è noto per il suo stile provocatorio. Il CEO spesso sfida il politicamente corretto con le sue azioni e dichiarazioni. A tal proposito, si è difeso affermando che si trattava di una semplice battuta per intrattenere. Dunque, non un manifesto ideologico. Ma in un’epoca in cui ogni parola ha peso, il confine tra ironia e irresponsabilità resta più sottile che mai. Per questo motivo è utile sottolineare l’importanza di un comportamento responsabile anche sui social media. Solo in tal modo è possibile evitare polemiche e controversie come quelle causate da Musk.