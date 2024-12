Logitech G Pro X Superlight è il nome di uno dei mouse, dedicati al mondo del gaming, più interessanti tra quelli attualmente disponibili sul mercato, un prodotto che fa delle prestazioni il proprio punto di forza, grazie ad esempio al sensore HERO da 25K, precisamente da 25600 DPI, per una precisione mai vista prima d’ora.

Il suo peso è estremamente ridotto, parliamo a tutti gli effetti di soli 63 grammi, viene progettato per gli eSport, con 5 pulsanti programmabili dal consumatore stesso, in modo da personalizzare l’utilizzo in base alle proprie necessità. Il prodotto si collega tramite bluetooth, ma nel caso questi non fosse presente, è disponibile un tongle da collegare fisicamente alla porta USB-A, attivando la connessione wireless adatta a tutti i device con la suddetta porta.

Mouse Logitech in offerta da non perdere su Amazon

Il Logitech G Pro X Superlight costa decisamente meno rispetto al suo listino originario, infatti dovete sapere che di base avrebbe un costo effettivo di 164,99 euro, cifra che Amazon ha deciso sapientemente di ridurre in modo completo del 42%, applicando il suddetto sconto automaticamente, fino a scendere ad un valore finale da sostenere di soli 95,68 euro. Premete qui per lo sconto Amazon.

Progettato per i destrimani, data la presenza dei pulsanti programmabili esattamente dal lato del pollice (per i mancini si troverebbe esattamente dall’altra parte), è disponibile in due colorazioni differenti (bianco o nero), la rotellina presenta una copertura in silicone zigrinata, che migliora notevolmente il grip durante l’utilizzo quotidiano. E’ infine dotato di una batteria integrata, ricaricabile tramite l’ausilio di una porta USB-C, che può garantire fino a 70 ore di utilizzo continuativo, dipendentemente dal modo in cui l’utente decide di utilizzarlo, come sempre del resto, quando parliamo di prodotti di questo tipo.