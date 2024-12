Nonostante Microsoft si stia concentrando sul lancio ufficiale dell’aggiornamento 24H2 per Windows 11, Sembra che non stia tralasciando i dettagli ed anzi sta guardando con occhio attento a tutte le piccole novità necessarie o comunque utili per quanto riguarda il suo sistema operativo di punta, tra queste spicca l’integrazione di un accesso diretto al pannello delle emoji direttamente dalla system tray, ovvero la barra delle notifiche in basso a destra.

Si tratta di una novità decisamente conforme all’idea che Microsoft ha in merito alla gestione del proprio sistema operativo dal momento che punta a renderlo quanto più facile e intuitivo possibile nell’utilizzo di tutti i giorni, ecco dunque che l’azienda ha deciso di rendere più rapido l’accesso alle emoji che attualmente prevede di utilizzare la combinazione tasti Windows + punto.

La scoperta nell’ultima Beta

A notare questa piccola ma importante novità è stato l’utente @phantomofearth, che ha individuato il cambiamento nella build beta 22635.4655.

La nuova implementazione consentirà di accedere alle emoji in modo più immediato dal momento che si potrà cliccare sull’icona apposita presente nella system tray, in modo da visualizzare le emoji disponibili per poi inserirle nelle nostre conversazioni digitali con dei passi molto più semplici e meno laboriosi.

Sebbene non si tratti di una delle funzionalità più richieste da parte degli utenti, si tratta comunque di un’aggiunta utile soprattutto per coloro che utilizzano frequentemente le emoji, infatti durante una conversazione digitale non sarà più necessario interrompere ciò che si stava dicendo per lunghi tratti alla ricerca delle emoji nel nostro pc dal momento che saranno molto più facilmente accessibili con poche clic, cosa che ovviamente gioverà al ritmo della conversazione.

Ovviamente si tratta ancora di una novità presente nel canale beta e bisognerà attendere ancora un po’ prima di assistere all’arrivo globale di questo cambiamento, ciò non toglie che si tratta di una novità godibile e che rende Windows 11 sempre più alla mano di chiunque.