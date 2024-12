Una delle vetture più iconiche di Porsche, la Boxster, si prepara a una rivoluzione storica. Dal 2025 la nuova serie sarà completamente elettrica. Segnando così la fine dell’era dei motori a combustione interna per questo modello. La decisione non è stata però improvvisa. Porsche ha lavorato per anni sulla transizione, attingendo alla sua esperienza in Formula E per perfezionare il powertrain e la frenata rigenerativa.

Il design della nuova Boxster, come rivelano le immagini spia, manterrà un legame con il passato. Nonostante il camuffamento, il modello sembra rispettare la tradizione stilistica della serie. Anche se, ovvero, l’assenza del classico motore boxer rappresenta un cambiamento radicale. Per garantire un’esperienza di guida che richiami quella delle precedenti versioni, il pacco batteria è stato posizionato dietro al conducente, ma davanti all’asse posteriore. Ricreando l’equilibrio tipico delle sportive a motore centrale.

Boxster elettrica: prestazioni e sfide tecniche

La Boxster elettrica non si limiterà a un unico modello. Porsche infatti offrirà diverse varianti con vari livelli di potenza. Tra cui versioni con doppio motore e trazione integrale. L’attenzione però si è concentrata su un problema tipico delle auto elettriche sportive, il peso. Secondo Michael Steiner, capo del reparto ricerca e sviluppo di Porsche, il team ha lavorato duramente per contenere il peso e garantire prestazioni eccellenti. I risultati, a detta di Steiner, sono entusiasmanti, e l’auto è definita “davvero fantastica”.

Ad ogni modo, malgrado l’entusiasmo, il percorso verso la produzione non è privo di ostacoli. Una fuga di notizie riporta che Porsche stia affrontando ritardi nello sviluppo a causa di richieste tecniche specifiche per le batterie, affidate a Valmet Automotive. L’azienda tedesca avrebbe richiesto modifiche che hanno allungato i tempi e aumentato i costi. Un problema che potrebbe posticipare l’uscita ufficiale.

Insomma, almeno per ora, la Porsche Boxster elettrica rappresenta una promessa. L’ obiettivo futuro di saper unire la tradizione di un modello leggendario con il futuro della mobilità sostenibile. Gli appassionati e i nuovi acquirenti attendono con ansia di scoprire se questa transizione sarà davvero all’altezza delle aspettative. Non ci resta che attendere.