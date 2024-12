Il nuovo report redatto da IDTechEx e intitolato “Roboshuttles and Autonomous Buses 2024-2044” consente di entrare maggiormente nel dettaglio dei roboshuttle e degli autobus a guida autonomia. Il fatturato derivante dalla vendita di questi veicoli avanzati raggiungerà una stima di 67 miliardi di dollari entro il 2044.

Considerando queste cifre, emerge chiaramente la volontà di puntare sul massimo livello di guida autonoma che, attualmente, si indica in una scala compresa tra zero e cinque. I roboshuttle e gli autobus autonomi mirano a raggiungere il livello 5 ma considerando i limiti attuali, è possibile raggiungere il livello quattro.

La differenza principale tra gli autobus e i roboshuttle risiede nel loro utilizzo. Questi ultimi sono pensati e progettati per essere piccoli e compatti, con capacità di carico limitata e per funzionare in aree delimitate. Queste condizioni sono ideali per sfruttare al massimo le potenzialità della guida autonoma di alto livello.

La Guida autonoma rappresenta il futuro dei trasporti, i roboshuttle e gli autobus autonomi potrebbero rivoluzionando il settore

Infatti, l’assenza di un conducente, consente di aumentare la capacità di carico potendo ospitare fino a 22 passeggeri. Tuttavia, le aziende interessate a sviluppare la tecnologia stanno incontrando diverse problematiche nello sviluppo e nella commercializzazione a causa degli alti costi di ingresso e del poco interesse da parte del mercato.

Passando agli autobus, invece, questi mezzi devono fronteggiare due ulteriori problematiche rispetto ai roboshuttle. Si tratta della capacità di carico che deve essere notevole per raggiungere le 100 persone e l’autonomia per poter essere efficienti e sostenibili.

Sebbene si tratti di elementi essenziali nelle infrastrutture urbane, il report di IDTechEx conferma che lo sviluppo della guida autonoma in questo ambito richieda un significativo supporto governativo. Gli investimenti necessari per far procedere la Ricerca e Sviluppo consentono solo a pochi operatori di operare nel mercato. Questo rallenta il processo di commercializzazione degli stessi.

Esistono alcuni esempi di utilizzo di queste tecnologie in uno scenario reale che dimostrano come le potenzialità del mercato. In particolare, vengono utilizzati gli autobus autonomi per coprire le circa 14 miglia che separano Ferrytoll ed Edinburgh Park. Inoltre, in Corea del Sud gli autobus notturni autonomi girano per la città sopperendo alla carenza di taxi.

I minibus, invece, vengono utilizzati in Germania per il trasporto delle persone nei centri città o negli aeroporti Inglesi e di Singapore per spostare le merci e i passeggeri. Nonostante i limiti tecnologici attuali e gli elevati costi, il settore potrà crescere in maniera consistente entro il 2030.