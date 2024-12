Vodafone Silver a Natale con prezzi assurdi fino a 200GB

Diventa anche questa volta difficile per la concorrenza a fronteggiare un gestore come Vodafone in quanto ha riproposto le sue migliori offerte.

Con le Silver 100 e Silver 150, pensate per chi desidera un pacchetto completo di minuti, SMS e tanti Giga a prezzi competitivi, il provider non ha paura. Queste promozioni sono disponibili esclusivamente per i clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad e operatori virtuali (come PosteMobile, Fastweb Mobile, ecc.).

Silver 100: dettagli dell’offerta

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS inclusi;

inclusi; 100 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Costo mensile: 7,99 €.

In più, il costo del primo mese è scontato a soli 5 €.

Silver 150: più Giga per chi ne ha bisogno

Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS inclusi;

inclusi; 150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Costo mensile: 9,99 €.

Anche qui, il primo mese costa solo 5 €.

Come ottenere 50 GB extra gratuitamente

Entrambe le offerte includono un’opzione interessante per chi cerca ancora più dati. Attivando il servizio SmartPay, che permette di effettuare ricariche automatiche direttamente dal conto corrente, è possibile ricevere 50 GB aggiuntivi gratuitamente. Questa opzione non prevede costi aggiuntivi ed è semplice da configurare al momento dell’attivazione.

Condizioni di attivazione

Le promozioni sono riservate ai nuovi clienti Vodafone che effettuano la portabilità del numero da Iliad o operatori virtuali. Non sono valide per chi proviene da altri gestori come TIM o WindTre.

Con queste offerte, Vodafone punta a soddisfare diverse esigenze, proponendo un ottimo compromesso tra prezzo e quantità di servizi offerti. Se stai cercando un piano mobile conveniente con tanti Giga e una gestione comoda tramite SmartPay, le opzioni Silver 100 e Silver 150 potrebbero essere la scelta ideale. Si tratta dunque di un metodo molto semplice per portare a casa prezzi bassi e tanti contenuti. C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare che è la grande qualità di un gestore come Vodafone pluripremiato negli anni.