Priest Simulator: Vampire Show abbandona la fase di Early Access su PC ed è pronto a far divertire i giocatori con la propria spregiudicatezza e irriverenza. Il titolo si configura come un sandbox shooter ma al proprio interno miscela una varietà di generi fuori dall’ordinario.

Gli sviluppatori hanno definito Priest Simulator: Vampire Show come la fusione tra South Park, mockumentary, Postal e No More Heroes. Considerando questi nomi, è chiaro come il gioco non sia adatto a tutti.

Lo studio polacco Asmodev ha voluto esagerare con questo tiolo prendendo spunto dalle proprie opere precedenti. Noto al pubblico PC per i titoli Booze Masters: Freezing Moonshine e Priest Simulator: Heavy Duty, questo nuovo lavoro porta tutto all’ennesima potenza.

Priest Simulator: Vampire Show debutta su Steam insieme al DLC “Her Ghost” e consente ai giocatori di entrare in un mondo sovrannaturale

Forte del 96% di recensioni positive su Steam, Priest Simulator: Vampire Show è un titolo orientato al single player con visuale in prima persona. La natura action è evidente ma fusa con le caratteristiche di uno shooter, hack’n’slash, mockumentary, simulatore, corsa, restauro e sandbox.

Come dichiarato da Rafal Jelonek, COO di Ultimate Games: “È un gioco unico e indipendente con una buona dose di spregiudicatezza. Priest Simulator: Vampire Show offre un’avventura folle e bizzarra in un contesto grottesco e assurdo. Se dovessimo paragonarlo ad altri giochi, verrebbero in mente la serie Postal e i titoli di Grasshopper Manufacture, come No More Heroes o Lollipop Chainsaw”.

I giocatori impersoneranno il vampiro Orlok, prete nel villaggio di San de Ville. Il loro obiettivo sarà quello di combattere il male difendendo la città e i fedeli. Non mancheranno esorcismi per scacciare i demoni e opere di restauro per la chiesa cittadina. Inoltre, le avventure del titolo saranno ulteriormente ampliate grazie al DLC Her Ghost che sarà disponibile per l’acquisto sin da subito.