Nuova FIAT Multipla/Giga Panda: innovazione in arrivo nel 2026

Come sarà la motorizzazione della nuova FIAT Multipla? Con l’utilizzo della piattaforma Smart Car, ci si aspetta che questo SUV verrà proposto sia in versione elettrica che ibrida. L’auto elettrica potrebbe montare un motore da 83 kW con una batteria da 44 kWh, offrendo un’autonomia di oltre 300 km. Una scelta perfetta per chi cerca un veicolo green e innovativo. L’opzione ibrida potrebbe invece utilizzare il powertrain Stellantis Hybrid da 100 kW, lo stesso già impiegato su modelli come la Citroen C3 Aircross. Questa versione, dotata di un motore 1.2 litri abbinato a una trasmissione automatica elettrificata, permetterà di guidare in modalità elettrica per brevi tratti, perfetta per la guida in città. Cosa ci aspettiamo in futuro? Forse anche una versione solo benzina, ma è ancora presto per confermarlo. Di certo, FIAT punta a garantire efficienza energetica e versatilità.

Design squadrato e spazio a 7 posti per la nuova grande FIAT

Quando sarà disponibile la nuova FIAT Multipla? Il modello arriverà probabilmente nelle concessionarie nel 2026, ma ci sono buone possibilità che novità ufficiali siano annunciate già nel 2025. Sarà davvero un’erede della storica Multipla? A differenza della sua iconica antenata, la nuova Multipla avrà un design squadrato e moderno che riprende la filosofia della recente Grande Panda. Le linee nette e il frontale verticale, arricchito da una firma luminosa orizzontale, la renderanno inconfondibile.

La lunghezza sarà di circa 4,4 metri, una gran presenza su strada. Lo spazio a bordo sarà dunque un elemento che, rifacendosi ancora alla Fiat Multipla, giocherà un gran ruolo. Grazie alla configurazione interna, questo SUV sarà in grado infatti di ospitare fino a 7 persone. Manterrà così un’attenzione particolare al comfort e alla praticità. Cosa troveremo all’interno? Basandoci sui concept visti finora, ci aspettiamo prima di tutto una plancia moderna con due display. Uno di questi sarà da 10 pollici per la strumentazione ed un altro sarà da 10,25 pollici per l’infotainment. L’abitacolo sarà probabilmente simile a quello della Grande Panda, con un design semplice ma altamente funzionale. La nuova FIAT Multipla si preannuncia come uno dei modelli più attesi del marchio torinese, capace di unire spazio, tecnologia e sostenibilità in un solo veicolo.