Sono diversi ormai i costruttori del settore automotive che puntano ad ampliare la propria gamma di veicoli. Una strategia chiara e mirata ad espandere la propria presenta in un mercato ricco di proposte differenti. E’ il caso della casa automobilistica Citroen che ha deciso di ampliare la propria gamma di C3 introducendo anche una versione con motorizzazione hybrid.

Una nuova opzione dunque messa a disposizione degli utenti che possono scegliere tra versione a benzina, versione completamente elettrica e versione ibrida. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla nuova motorizzazione.

Citroen C3: disponibile la motorizzazione Hybrid

Proporre una serie di motorizzazioni consente agli utenti di poter scegliere secondo le proprie esigenze ma anche secondo le proprie preferenze. Non dimentichiamo che l’obiettivo delle case automobilistiche è sempre quello di rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di utenti. In merito a questa nuova motorizzazione Hybrid sappiamo che si contraddistingue grazie alla presenza di powertrain composto da un motore benzina 3 cilindri turbo di 1,2 litri in grado di erogare 100 CV. Quest’ultimo, abbinato ad un cambio a doppia frizione a 6 rapporti che implementa un motore elettrico da 29 CV. La capacità di effettuare uno scatto da 0 a 100 viene è pari a 11 secondi. Secondo quanto diffuso dal costruttore stesso, è possibile utilizzare il veicolo in modalità solamente elettrica solamente per effettuare brevi tratti e ad una velocità bassa.

Per quanto riguarda, invece, gli allestimenti il costruttore ha deciso di lavorare al fine di proporre la sua nuova Citroen C3 Hybrid in YOU Pack PLUS e MAX. Naturalmente, la versione base include di dotazione già elementi indispensabili come climatizzatore, sensori di parcheggio, ruote da 17 pollici, ma non solo.

In merito al prezzo di questa nuova motorizzazione Hybrid, il costruttore automobilistico fa sapere che sarà proposta ad un costo di partenza pari a 20.550 euro.