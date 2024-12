HONOR ha sorpreso il pubblico durante la presentazione del Magic7 RSR Porsche Design, svelando due nuovi kit per il Magic7 Pro. Ovvero i Photography e Filter. Questi accessori sono stati progettati per migliorare le capacità fotografiche dello smartphone. Il kit-Photography offre una custodia protettiva, un paraluce, una luce di riempimento e un cordino. Strumenti essenziali per chi desidera stabilità e praticità durante le riprese. Il kit-Filter, invece, include cinque lenti differenti, pensate per aggiungere versatilità e creatività agli scatti. Così da rendere il dispositivo una vera e propria piattaforma per l’esplorazione visiva.

HONOR Magic7 Pro: accessori e aggiornamenti, la fotografia come esperienza evolutiva

L’HONOR Magic7 Pro si distingue per caratteristiche tecniche di alto livello. Con un display OLED LTPO da 6,8 pollici e una risoluzione Full HD+, garantisce immagini nitide e colori vividi. Il tutto con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 120Hz. Il processore Snapdragon 8 Elite, unito a una RAM fino a 16GB, assicura performance eccellenti. Mentre la tripla fotocamera posteriore rappresenta il cuore pulsante del device. Il sensore periscopico da 200MP, insieme alle altre lenti da 50MP, offre scatti dettagliati e un’ampia gamma di opzioni creative.

Nonostante i nuovi kit non siano ancora disponibili per l’acquisto, l’azienda ha già annunciato un aggiornamento per il software della serie Magic7. Previsto entro la fine di dicembre, l’ update introdurrà nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tutte progettate per migliorare ulteriormente le prestazioni della fotocamera. Ciò segna un passo importante nella strategia di HONOR. L’ azienda infatti punta a consolidare la sua posizione tra i leader nel settore degli smartphone dedicati alla fotografia mobile.

La batteria da 5.850mAh con ricarica rapida e wireless garantisce una lunga autonomia. In modo da rendere lo smartphone ideale per sessioni fotografiche prolungate. Con questi accessori innovativi e un hardware avanzato, HONOR mira a soddisfare un pubblico sempre più esigente. Trasformando così il Magic7 Pro in una scelta perfetta per gli appassionati di fotografia. L’introduzione dei kit e delle novità software segna un cambiamento importante per gli standard del settore. Ponendo l’accento sull’importanza dell’esperienza creativa in ambito mobile.