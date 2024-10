Il debutto della famiglia Honor Magic 7 è previsto per ottobre in Cina. Il produttore presenterà i nuovi smartphone top di gamma pensati per migliorare l’esperienza fotografica e non solo. La famiglia sarà composta da tre device, ma le ultime indiscrezioni svelano alcune novità inedite.

Stando all’ultima certificazione ottenuta in Cina, la 3C, emergono ben cinque dispositivi appartenenti alla serie Magic 7. Considerando che si tratta di uno degli ultimi passaggi prima del lancio ufficiale, il lancio ufficiale è ormai imminente e ci aspettiamo un annuncio da parte del produttore nel corso dei prossimi giorni.

Entrando maggiormente nello specifico, i cinque modelli svelati dal database 3C sono contraddistinti dai codici: PTP-AN20, PTP-AN60, PTP-AN00, PTP-AN70 e PTP-AN10. Di tutti questi modelli, bisogna prestare attenzione a due in particolare.

Honor Magic 7 sarà una famiglia ricca di dispositivi, attesi ben cinque device diversi tra cui due edizioni speciali

I codici AN20 e AN70 si dovrebbero riferire ai due smartphone della famiglia Magic 7 che supporteranno connettività satellitare. Honor implementerà questa feature solo sui due modelli indicati mentre tutti gli altri saranno compatibili esclusivamente con le reti tradizionali.

Provando ad immaginare la suddivisione della gamma, ci aspettiamo che Honor lanci sul mercato Magic 7, Magic 7 Pro e Magic 7 Ultimate. I codici di questi smartphone potrebbero essere rispettivamente PTP-AN00, PTP-AN10 e PTP-AN60.

Con i numeri di modello PTP-AN20 e PTP-AN60, invece, il produttore potrebbe riferirsi a due edizioni speciali dei propri flagship. Ci riferiamo in particolare a Magic 7 Pro e Magic 7 RSR Porsche Design che continueranno la tradizione ormai pluriennale.

Sebbene le informazioni a riguardo siano ancora poche, la certificazione 3C conferma il supporto alla ricarica rapida a 100W per tutti e cinque i modelli. Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 che recentemente è stato rinominato Snapdragon 8 Elite. Non resta che attendere ancora poche settimane per avere maggiori dettagli in merito.