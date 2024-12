La piattaforma di condivisione video più utilizzata in tutto il mondo e YouTube, quest’ultima è finemente gestita da Google la quale si occupa di garantire la sicurezza di tutti gli utenti che caricano e che guardano i video, di conseguenza un occhio particolarmente attento e rivolto verso la tutela dei minori ai quali devono essere mostrati o suggeriti contenuti adeguati per la loro età, di conseguenza integrare funzioni di controllo a favore dei genitori e uno step fondamentale nella politica di Google sul quale l’azienda lavora costantemente.

Ecco dunque che nelle scorse ore il team di Google ha annunciato un’importante novità proprio in merito a tale argomento, si tratta di una nuova funzionalità dedicata ai genitori di bambini in tenera età che consiste in un sistema studiato per impedire i più piccoli di guardare i video senza essere connessi o di accedere ad account destinati a me membri più grandi della famiglia.

La nuova funzione

La nuova funzionalità in questione si chiama “Codice genitore” e verrà gradualmente distribuita a tutti gli utenti nei prossimi giorni, nello specifico una volta attivato questo codice dovrà essere inserito per guardare YouTube da disconnessi, per accedere agli account dei membri più grandi della famiglia, a partire da 13 anni in su, e per rimuovere gli account dalla Smart TV, il colosso della tecnologia precisa che tale novità arriva a seguito dell’analisi di numerosi feedback arrivati dagli utenti dopo l’introduzione della possibilità di switchare da un profilo YouTube a uno YouTube kids sulle Smart TV.

Ovviamente la speranza degli sviluppatori e che questa nuova funzionalità possa consentire ai genitori di tutelare meglio i propri bambini proteggendoli dalla visione di contenuti non adatti alla visione al di sotto di una certa età, ovviamente parliamo di contenuti comunque che rispettano le linee guida di YouTube ma che allo stesso tempo possono essere visionati da un pubblico adulto ma non da un pubblico in tenera età.