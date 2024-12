In vista dell’inizio del Giubileo 2025, WindTre si prepara a supportare i pellegrini che giungeranno a Roma per l’Anno Santo. L’azienda sarà Communication Supporter dell’evento. A tal proposito ha pensato così a soluzioni finalizzate a migliorare l’esperienza dei visitatori italiani e stranieri. Il Giubileo avrà inizio il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e vedrà una partecipazione massiccia di fedeli provenienti da tutto il mondo. Per venire incontro alle necessità di comunicazione dei pellegrini, WindTre ha ideato una serie di offerte speciali. Tutte disponibili anche tramite la Carta del Pellegrino. Un servizio esclusivo acquistabile attraverso il sito ufficiale dell’evento e la relativa app.

WindTre: un supporto fondamentale per la comunicazione durante l’Anno Santo

La carta proposta da WindTre permetterà di restare connessi durante la permanenza a Roma. Gli italiani potranno usufruire di un’offerta che comprende 200GB in 5G e minuti illimitati a 10,99€ al mese. Per i pellegrini stranieri, invece, è stata pensata un’offerta che include 200GB in 5G, 100 minuti verso l’estero e minuti illimitati in Italia, al costo di 24,99€ per 30 giorni. Il tutto con SIM inclusa, per garantire una connessione efficiente durante il soggiorno a Roma. Rispondendo così alle esigenze di chi desidera rimanere in contatto con familiari ed amici.

L’iniziativa di Windtre è apprezzata da S.E. Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. Il quale ha sottolineato come l’accordo con l’azienda faciliterà i pellegrini nel mantenere i legami con le persone care, sia in Italia che all’estero. La presenza di WindTre al fianco dell’evento testimonia l’importanza delle nuove tecnologie anche in contesti spirituali e religiosi. Rendendo la comunicazione un ponte tra tradizione e innovazione. La società ha, infatti, confermato il suo impegno nel garantire una partecipazione serena e connessa per tutti coloro che parteciperanno a questa straordinaria manifestazione. Insomma un evento da non perdere assolutamente!