Sembra che il produttore tech Vivo abbia intenzione di puntare ancora non solo agli smartphone di fascia alta, ma anche agli smartphone di fascia medio-bassa. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di presentare in veste ufficiale inizialmente per il mercato cinese un nuovo device appartenente a questa tipologia. Ci atiamo riferendo al nuovo Vivo Y200+ e quest’ultimo può vantare la presenza di uno degli ultimi soc di questa fascia dell’azienda Qualcomm. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Vivo Y200+, ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha tolto i veli su un altro interessante smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y200+. Quest’ultimo affida le sue prestazioni a uno degli ultimi soc di punta di questa fascia del produttore tech Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 4 Gen 2 e quest’ultimo è supportato da diversi tagli di memoria comprendenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno, espandibile comunque tramite scheda microsd.

Sul fronte, lo smartphone dispone di un display con tecnologia IPS LCD. La diagonale è pari a 6.68 pollici con una risoluzione pari a 720 x 1608 pixel e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. In alto al centro è collocato un foro per la fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Sul posteriore, invece, il comparto fotografico è affidato ad un sensore fotografico principale da 50 MP più un sensore ausiliario di profondità da 2 MP.

Lo smartphone può poi contare sulla presenza di una batteria molto capiente da ben 6000 mah. Come da tradizione dell’azienda, non manca neanche il supporto alla ricarica rapida da 44W che garantisce tempi di ricarica estremamente rapidi. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone dispone del supporto alla connettività 5G, della certificazione di impermeabilità IP64 e di uno spessore di soli 7,99 mm.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y200+ sarà disponibile all’acquisto inizialmente in Cina ad un prezzo al cambio di circa 145 euro.