In occasione del Natale, TIM propone uno dei dispositivi più innovativi del momento, lo Smart Ring Tapster. Questo anello, prodotto dalla svedese Tapster, consente di effettuare pagamenti grazie al chip NFC integrato. Non richiede batterie né connessione internet. Ma offre una soluzione pratica e all’avanguardia per chi desidera gestire le transazioni in modo rapido e sicuro. Normalmente disponibile al prezzo di 5€ al mese per 30 mesi, lo Smart Ring può ora essere acquistato a un costo ridotto di 2€ al mese. Sempre senza anticipo e a tasso zero.

TIM e i vantaggi esclusivi per chi acquista con TIMFin

La promozione è valida fino al 13 gennaio 2025 in tutti i negozi TIM e presso i rivenditori autorizzati. L’acquisto avviene tramite il finanziamento TIMFin. Il quale consente di pagare comodamente con carta di credito, di debito o conto corrente. Lo Smart Ring è disponibile in due colori, Black Graphite e Ivory, ed è compatibile con i circuiti Visa e Mastercard. Resistente all’acqua con certificazione IP68, il dispositivo è ideale per chi cerca un regalo tecnologico ed elegante.

Per chi sceglie di acquistare dispositivi a rate, TIM offre ulteriori vantaggi attraverso l’opzione TIMClub. Questo servizio è attivabile con un costo unico di soli 14,99€, permette di ottenere fino a tre mesi gratuiti su alcuni servizi e accedere a promozioni speciali. In più, per gli acquisti multipli è attiva la promozione “Il secondo lo paghi la metà”. Introdotta a novembre. Gli utenti possono attivare TIMClub Promo gratuitamente tramite il sito TIM o l’app MyTIM. Grazie a queste iniziative, l’ operatore rende l’acquisto di prodotti tecnologici ancora più conveniente che mai.

Insomma, con lo Smart Ring Tapster, TIM punta a unire comodità e innovazione, offrendo ai propri clienti un prodotto all’avanguardia e tecnologicamente avanzato. Assolutamente ideale per chi desidera facilitare e ottimizzare le proprie esperienze di vita quotidiana giorno dopo giorno.