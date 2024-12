La Icebreaker, firmata dal regista e designer Denis Agarkov, si distingue come un’opera d’arte tecnologica. Non si tratta di una semplice tastiera meccanica. Ma di un prodotto esclusivo pensato per chi cerca l’eccellenza. Realizzata interamente in alluminio 6061, compresi i tasti a basso profilo, nasce da un unico blocco di metallo lavorato con macchine CNC ad alta precisione. Ogni dettaglio è studiato per combinare design e funzionalità. L’ispirazione arriva dal grattacielo Flatiron di New York, con forme uniche e ricercate.

Icebreaker: tecnologia e creatività in un’unica periferica

Il cuore del progetto è rappresentato dai dettagli esclusivi. Gli 800 microfori su ogni tasto garantiscono una retroilluminazione impeccabile. Ideale quindi per lavorare in ambienti poco illuminati. Una rotella multifunzione consente di controllare volumi e parametri con estrema precisione. In più i fori di montaggio 1/4-20 rendono questa tastiera compatibile con attrezzature professionali usate nel settore cinematografico. Ma il lusso ha un prezzo. Infatti la versione base della Icebreaker parte da 1500 dollari, con configurazioni più avanzate che superano i 2000dollari.

Oltre all’estetica, Icebreaker offre una tecnologia di alto livello. La versione wireless, alimentata da una batteria da 4000mAh, assicura un’autonomia fino a tre mesi. Anche il modello cablato può essere arricchito con la tecnologia Hall Effect per prestazioni avanzate. La tastiera è dotata di PCB sostituibili, che permette di sostituire rapidamente gli switch MX, e poggia su piedini in silicone che migliorano stabilità e comfort.

Denis Agarkov ha descritto questo progetto come una rinascita creativa. In quanto nato in un periodo di crisi personale Icebreaker è stato un modo per riscoprire la sua creatività e sentirsi libero. La configurazione della tastiera avviene interamente via browser, eliminando la necessità di software dedicato. Questa caratteristica però non riduce le sue potenzialità, rendendola ancora più accessibile. La produzione inizierà dopo la chiusura delle ordinazioni, fissata per il 28 gennaio 2025. Gli acquirenti saranno aggiornati sui progressi tramite email. Con un set di tasti aggiuntivo disponibile a 415 dollari, la Icebreaker è destinata a un pubblico selezionato che apprezza il connubio tra tecnologia e design.