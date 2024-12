Innovazione e semplicità caratterizzano lo Smart Ring Tapster. Si tratta di un anello tecnologico che consente di effettuare pagamenti con un semplice gesto. Grazie al chip NFC integrato, il dispositivo elimina la necessità di batterie o connessione internet, offrendo una soluzione pratica e moderna per le transazioni quotidiane. Questo prodotto, realizzato dall’azienda svedese Tapster, è resistente all’acqua con certificazione IP68 ed è disponibile nelle colorazioni Black Graphite e Ivory.

Partendo da quanto appena detto è importante sapere che fino al 13 gennaio 2025, TIM proporrà lo Smart Ring Tapster al prezzo promozionale di soli 2€ al mese per 30 mesi. Un’ offerta incredibile rispetto al costo standard di 5€ mensili. L’offerta è accessibile a tutti i clienti TIM, sia di rete mobile che fissa, senza anticipo e con tasso zero. L’acquisto avviene attraverso finanziamento TIMFin, che consente di rateizzare il pagamento tramite carta di credito, carta di debito o conto corrente.

TIM Club e vantaggi extra per i clienti

Ma non è tutto. In quanto l’acquisto può essere abbinato all’iniziativa “Il secondo lo paghi la metà“, attiva dal 13 novembre 2024. Quest’ ultima infatti permette di ottenere un secondo prodotto a metà prezzo. I clienti di rete mobile, però, devono rispettare un vincolo di permanenza di 24 mesi per poterne usufruire.

Per chi desidera ulteriori benefici, TIM propone anche l’opzione TIMClub. Ovvero un servizio aggiuntivo che offre fino a tre mesi di vantaggi per gli acquisti a rate. Attivabile nei negozi dal 10 giugno 2024, TIM-Club ha un costo unico di 14,99€, ma sul sito TIM e l’app MyTIM, è disponibile gratuitamente nella versione TIMClubPromo. L’offerta per lo Smart Ring Tapster è quindi un’occasione per scoprire non solo un nuovo modo di pagare, ma anche per accedere a servizi esclusivi. In ogni caso è però essenziale mantenere attiva la linea TIM o l’offerta dati associata per evitare costi aggiuntivi legati al finanziamento.

Lo Smart Ring rappresenta quindi un passo avanti nel mondo della tecnologia indossabile. Un eccezionale dispositivo in grado di unire un design moderno e funzionalità all’ avanguardia volte a semplificare la vita di tutti i giorni.