TIM: le offerte in regalo con 300 GB in 5G sono qui

TIM ha lanciato tre offerte vantaggiose per i nuovi clienti provenienti da Iliad e operatori virtuali, pensate per chi cerca piani convenienti con un ampio bundle di dati e il primo mese gratuito. Scopriamo i dettagli di Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy. Con queste soluzioni gli utenti hanno tutto a disposizione ma qualcosa in particolare che spesso non trovano presso altri gestori: la qualità.

Power Special: 300 GB in 5G a soli 9,99€ al mese, i dettagli

Questa offerta include:

300 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS disponibili ogni mese;

disponibili ogni mese; Un costo mensile di 9,99€.

È una proposta ideale per chi vuole sfruttare la velocità del 5G, navigare senza pensieri e comunicare senza limiti.

Power Iron: 150 GB in 4G a soli 6,99€ al mese, da prendere al volo

Power Iron offre:

150 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati per chiamare in Italia;

per chiamare in Italia; 200 SMS da inviare ogni mese;

da inviare ogni mese; Un costo mensile di 6,99€.

Pur senza il 5G, questa è una soluzione equilibrata per chi ha bisogno di molti dati a un prezzo contenuto.

Power Supreme Easy: 200 GB in 4G a 7,99€ al mese, una vera occasione

Con Power Supreme Easy, è possibile avere:

200 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 200 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; Un costo mensile di 7,99€.

Questo piano rappresenta un compromesso tra i due precedenti, con più dati rispetto a Power Iron e un costo inferiore rispetto a Power Special.

Dettagli promozionali

Tutte e tre le offerte includono il primo mese gratuito, rendendole ancora più interessanti per chi desidera provare i servizi TIM senza impegno iniziale. Per attivarle, è necessario effettuare la portabilità del numero da Iliad o da uno degli operatori virtuali compatibili.

Queste promozioni combinano abbondanza di dati, connettività efficiente e prezzi competitivi, offrendo soluzioni su misura per diverse esigenze.