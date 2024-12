Le offerte telefoniche con giga illimitati o pacchetti da centinaia di Giga sembrano essere diventate la norma nel mercato italiano, ma è davvero necessario tutto questo traffico dati? Secondo una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it, per buona parte degli utenti italiani basterebbe molto meno per coprire il loro consumo medio mensile, spendendo anche meno di 7 euro.

Quanto traffico dati utilizza l’italiano medio

Negli ultimi anni, il consumo giornaliero medio di dati per SIM è quasi triplicato. Come riportato da Agcom, si è passati da 0,33 GB al giorno nel 2020 a circa 0,84 GB nel 2024. Tradotto in termini mensili, l’utente medio consuma oggi circa 25 GB. Tuttavia, le offerte sul mercato includono ormai pacchetti dati di gran lunga superiori a questa soglia: la media dei Giga offerti è passata da 52 GB nel 2020 a 191 GB nel 2024, un aumento significativo che non sempre corrisponde alle reali necessità.

Profili utente e offerte ideali

L’indagine ha individuato quattro profili di consumatori con esigenze diverse, analizzando le offerte più adatte a ciascuno:

Utente base : consuma tra 25 e 50 GB al mese. Per lui, un’offerta da 45 Giga mensili è più che sufficiente, con un costo medio di 6,73 euro al mese;

: consuma tra 25 e 50 GB al mese. Per lui, un’offerta da è più che sufficiente, con un costo medio di al mese; Utente intermedio : consuma circa 3 GB al giorno, pari a circa 100 GB al mese. In questo caso, le offerte adeguate hanno un prezzo medio di 8,48 euro al mese;

: consuma circa 3 GB al giorno, pari a circa 100 GB al mese. In questo caso, le offerte adeguate hanno un prezzo medio di al mese; Utente avanzato : richiede un consumo elevato, stimato in 10 GB al giorno, quindi circa 320 GB al mese. Per soddisfare queste esigenze, l’offerta media costa 11,99 euro al mese;

: richiede un consumo elevato, stimato in 10 GB al giorno, quindi circa 320 GB al mese. Per soddisfare queste esigenze, l’offerta media costa al mese; Utente top: ha bisogno di Giga illimitati. Questo tipo di offerta, spesso legata a pacchetti fisso + mobile, ha un costo medio di 16,41 euro al mese.

Offerte piene di giga, ma quanto servono?

Secondo quanto raccolto dalle statistiche, basterebbe mediamente un pacchetto da 45 giga agli utenti, spesso anche con una spesa inferiore ai 7 euro.

Le offerte con giga illimitati o pacchetti esageratamente grandi possono sembrare allettanti, ma per molti consumatori si tratta di un eccesso che non risponde alle loro vere necessità.