Le festività natalizie portano grandi novità per i clienti TIM, con promozioni dedicate ai dispositivi Motorola. Nei negozi dell’operatore è disponibile una nuova offerta esclusiva. Ovvero, il Motorola Moto G85 5G, abbinato agli auricolari MotoBuds+, potrà essere acquistato a rate a soli 7€ al mese per 30 mesi. Il finanziamento non prevede anticipo né interessi, grazie a TIMFin.

TIM: tecnologia e vantaggi con TIMFin, un Motorola per tutte le tasche

Tale offerta rappresenta un’evoluzione della promozione già avviata lo scorso 8 dicembre. Quest’ ultima includeva lo stesso smartphone con i Moto Buds in versione standard a 5€ mensili. Entrambe le varianti sono acquistabili esclusivamente nei negozi fisici TIM. Mentre lo spot promozionale, che vede la cantante Giorgia come protagonista, è stato rilanciato anche online. Proprio rifacendoci alla suddetta pubblicità pare che la promo sarà valida fino al 31 dicembre 2024. Salvo ulteriori estensioni.

Oltre al Moto G85 5G, TIM propone anche sconti su altri modelli Motorola. Ad esempio, il MotorolaEdge 50 Neo 5G è disponibile a partire da 5€ al mese per 30 mesi. Mentre il Moto-G04s costa solo 2€ mensili. Anche in questi casi, il finanziamento TIMFin garantisce la possibilità di pagare a rate senza interessi. Il tutto con opzioni di pagamento che includono carta di credito, di debito o conto corrente. Però, per alcune modalità di pagamento potrebbe essere richiesto un anticipo.

Per incentivare ulteriormente l’acquisto a rate, TIM abbina vantaggi esclusivi. Come l’opzione TIM Club, che offre fino a tre mesi gratuiti di servizi aggiuntivi. Chi acquista uno smartphone può anche attivare un pacchetto TIMVISION con prezzi scontati a partire da 3€ mensili. In ogni caso, è importante ricordare che, in caso di cessazione dell’offerta, il finanziamento potrebbe diventare oneroso. In quanto è richiesto il pagamento di tutti gli interessi previsti. Ma, se la linea resta attiva, almeno fino al termine del contratto, il costo finale è coperto dall’operatore.