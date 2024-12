Acquistare una smart TV marchiata TCL non è mai costato così poco, grazie all’ultima promozione disponibile su Amazon gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto molto speciale, applicato direttamente sul modello 50PF650, un prodotto con diagonale da 50 pollici, che può raggiungere una risoluzione in 4K Ultra HD, sfruttando allo stesso tempo moltissima tecnologia.

Il sistema operativo integrato, ricordando che comunque parliamo di un prodotto lanciato nel corso del 2024, è il Fire TV di Amazon, permette tranquillamente di installare tutte le principali applicazioni di streaming, in modo da essere sempre aggiornati e pronti ad ogni evenienza. Tornando a parlare di tecnologia, invece, possiamo approfittare di Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HDR 10, Airplay2 e Miracast, a cui si aggiunge il pieno supporto ad Amazon Alexa, per controllare il prodotto direttamente con l’ausilio della propria voce.

Smart TV TCL: la promozione su Amazon è una delle migliori

Spendere poco sull’acquisto di un’ottima smart TV è possibile grazie ad Amazon e TCL, a tutti gli effetti il valore consigliato di 369 euro viene scontato del 19%, così da poter arrivare a spendere solamente 299 euro per il suo acquisto definitivo, con consegna a domicilio in tempi estremamente ridotti e la solita garanzia della durata di 2 anni. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

In termini dimensionali, il prodotto raggiunge per la precisione 111,1 x 68,4 x 25,7 centrimetri (comprensivi di base di appoggio), per un peso di 10,6 kg. Il posizionamento può avvenire praticamente dovunque si desideri, non risultando particolarmente grande ed ingombrante. I piedi di appoggio sono posizionati verso gli angoli bassi, ciò facilita indiscutibilmente il setting, anche se va detto che non lo alzano troppo dalla base d’appoggio, rendendo complicato, al contrario, il posizionamento di oggetti di vario genere al di sotto dello stesso.