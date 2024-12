Google Pixel Watch 2 è uno degli smartwatch dal miglior rapporto qualità/prezzo, per la sua capacità di mettere a disposizione del consumatore le migliori specifiche tecniche generali, senza particolari rinunce anche in termini di prezzo finale di vendita. Da quanto l’azienda di Mountain View ha acquisito Fitbit, all’interno dei vari device dell’azienda possiamo trovare direttamente sensori e software della suddetta, per una maggiore precisione ed affidabilità in generale.

Disponibile sul mercato in quattro colorazioni differenti, presenta sistema operativo Wear OS 4.0, con 32GB di memoria interna disponibili, il che permette ad esempio di scaricare al suo interno musica o mappe, per poi seguire i tracciati direttamente al polso, anche grazie al sensore GPS integrato. La tecnologia a disposizione è davvero molto varia, si parla ad esempio di un sensore integrato che permetta di rilevare le eventuali variazioni di temperatura, ad esempio in relazione all’ambiente in cui dormite, oppure ciclo mestruale, ma anche legate ad eventuale malessere dell’utilizzatore.

Google Pixel Watch 2: l’offerta migliore su Amazon

Il prezzo di vendita di questo Google Pixel Watch 2 è stato fortemente ridotto rispetto al suo listino originario, infatti il valore iniziale di 399 euro è solamente un lontano ricordo, la spesa che il consumatore si ritrova oggi a sostenere è di 249 euro, con un risparmio del 38%. Scopritelo subito al seguente link.

Il prodotto, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è perfettamente compatibile con qulasiasi device in commercio, anche con i dispositivi iOS, senza perdite particolari in termini di funzionalità cui è possibile accedere in modo continuativo. La batteria è forse un lato abbastanza negativo, anche se wear OS ha compiuto enormi passi in avanti negli ultimi anni, non riuscendo a raggiungere gli stessi livelli ad esempio dei device di casa Huawei.