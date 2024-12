Uno degli elementi principali per quanto riguarda il mondo dei videogiochi attuale, è rappresentato dai servizi di game pass Offerti dalle varie aziende coinvolte in questo ramo del mercato, tantissimi colossi infatti consentono ai video giocatori di accedere a questa tipologia di servizio che con consente di giocare a tantissimi titoli senza necessariamente acquistarli, ma accedendovi tramite il pagamento mensile di un abbonamento.

Tra i nomi di rilievo, spiccano ad esempio: Microsoft, EA e Sony, ai quali però molto presto potrebbe aggiungersene uno decisamente di rilievo e dal valore storico, stiamo parlando di SEGA, lo storico colosso del mondo dei videogiochi giapponese, infatti sempre intenzionata a mettere a disposizione un proprio game pass Che consenta all’accesso ai video giocatori ad un catalogo di titoli davvero ampio, stiamo infatti parlando dello sterminato numero di videogiochi che il colosso giapponese ha prodotto nel corso della propria storia.

Un’idea tra le mura della società

A parlare di questa possibilità è stato il presidente dell’azienda in persona, quest’ultima non si è voluto sbilanciare troppo ma allo stesso tempo ha lanciato l’idea che per il momento corre all’interno della sua società, sempre infatti che se ne stia parlando senza spingersi troppo nel dettaglio e che l’azienda stia valutando tale opzione per varie ragioni, la prima fra tutte è rappresentata dal desiderio del colosso giapponese di restituire un lustro ormai perduto da tempo al proprio nome, consentendo ai giocatori di accedere a una vasta gamma di titoli che hanno segnato la storia dei videogiochi e che attualmente in alcuni casi risulta davvero di difficile accesso dal momento che questi videogiochi girano molto difficilmente in commercio.

Dunque è lecito aspettarsi che si passerà da un un’idea a un possibile progetto nel corso del prossimo anno, sicuramente qualche novità in più in merito potrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi tramite ulteriori dichiarazioni o conferenze ufficiali del noto colosso.