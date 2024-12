Il 2024 è stato l’ultimo anno per la celebre Nintendo Switch, che ha lasciato il segno con nuovi record di vendite. Negli Stati Uniti, la console ha persino superato la storica PlayStation 2. Ma le attenzioni ora sono tutte rivolte al futuro. Le voci su Switch2 si fanno sempre più insistenti. In quanto alimentate da immagini trapelate che svelano accessori e design della prossima generazione. Se da un lato Nintendo non ha ancora rilasciato comunicati ufficiali, dall’altro i recenti leak spingono a credere in un prossimo lancio.

Nintendo Switch 2: un lancio strategico ?

Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione avverrà l’8 gennaio 2025, mentre il debutto ufficiale potrebbe essere fissato per marzo. Le informazioni arrivano da una fonte cinese ritenuta attendibile. La quale già in passato ha previsto correttamente vari annunci di Nintendo Direct. Ad ogni modo, nonostante queste conferme, l’azienda giapponese potrebbe accelerare ulteriormente i tempi per controllare la fuga di simili informazioni.

L’ipotesi di un’uscita a marzo trova ulteriore sostegno nei piani di Nintendo. L’ azienda infatti potrebbe provare a replicare la strategia del 2017 adottata per la prima Switch, lanciata proprio in quel mese. Questa tempistica consentirebbe di sfruttare un periodo favorevole per il mercato, garantendo visibilità e interesse. Le aspettative sono quindi alte. Si prevede che Switch2 possa vendere tra 15 e 17 milioni di unità nel corso del 2025.

Eppure, non mancano le incertezze. Alcuni analisti ipotizzano che il lancio possa slittare ad aprile o giugno. Ma le immagini emerse online rafforzano l’idea che la console sia già pronta per debuttare. Insomma, con un design che richiama quello del modello attuale, ma con migliorie tecnologiche, Switch 2 punta a confermarsi come protagonista del mercato. Ad ogni modo, Nintendo, finora, non ha smentito i rumor, preferendo mantenere il riserbo. La curiosità ovviamente cresce, e l’attesa si fa sempre più pressante. Il futuro della casa di Kyoto sembra ormai tracciato. Una nuova generazione di console che promette di innovare senza tradire le radici.