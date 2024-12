Continuano ad arrivare senza sosta nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti la prossima console da gaming di casa Nintendo. Ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. Fino ad ora abbiamo avuto modo di ricevere numerose informazioni riguardanti sia le presunte specifiche tecniche sia il suo possibile design. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi nuovi rumors riguardanti le possibili colorazioni dei Joy-Con di questa console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo Switch 2, nuovi rumors rivelano le possibili colorazioni dei Joy-Con

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti la prossima console da gaming di casa Nintendo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Nintendo Switch 2. Si tratta di una console molto attesa dagli utenti e fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire in anteprima numerose sue caratteristiche.

Ora, però, i nuovi rumors ci hanno rivelato ulteriori dettagli di rilievo. In particolare, il noto leaker NextHandheld ha rivelato almeno due delle possibili colorazioni che contraddistingueranno i Joy-Con presenti sulla prossima console di casa Nintendo. Il leaker sembra aver rivelato che questi ultimi potrebbero essere disponibili nella colorazione Matte Black e anche celeste abbinato all’ arancione.

Di conseguenza, almeno apparentemente, sembra che il colosso nipponico Nintendo presenterà la sua nuova Nintendo Switch 2 in almeno due abbinamenti cromatici. Ovviamente, per il momento non siamo certi che queste indiscrezioni siano veritiere. Oltre a questo, bisognerà vedere se magari l’azienda deciderà di presentare la sua console da gaming non solo in questi due abbinamenti cromatici. L’azienda potrebbe infatti decidere di introdurne anche un terzo, in modo da differenziare questa console dal precedente modello. Quest’ultimo, al momento del suo debutto, fu presentato in soli due abbinamenti cromatici.

Come sempre, non ci resta che attendere ancora per avere nuove conferme in merito sulla prossima console da gaming di casa Nintendo.