Uno dei pallini principali sui quali Samsung sta lavorando ormai da tempo riguarda i suoi dispositivi pieghevoli e nello specifico Galaxy Z Fold, non è un mistero che effettivamente l’azienda coreana sia rimasta un passo leggermente indietro rispetto alle controparti arrivate nell’ultimo anno, dunque l’azienda sta lavorando in modo importante per cercare di migliorare la propria offerta pieghevole ed un dettaglio risulta particolarmente di interesse per Samsung, stiamo parlando dello spessore, il quale seppur maggiore è legato ad un dettaglio che le altre aziende non offrono, il supporto alla S Pen.

Per offrire questo supporto, infatti il dispositivo è obbligato ad ospitare al proprio interno uno strato aggiuntivo chiamato Digitizer, quest’ultimo è indispensabile per il riconoscimento dei tocchi derivati dalla penna di Samsung ed è probabilmente anche il primo imputato ad uno spessore aumentato, non a caso la Special Edition dell’ultimo Z Fold Non offre il supporto al pennino multimediale ed è sprovvisto di questo strato ulteriore e gode di uno spessore inferiore del 12% rispetto all’ultimo Z Fold 6.

La soluzione da Apple

la soluzione a questo problema sembra che risieda nella storica azienda concorrente Apple, quest’ultima dà infatti tantissimo tempo implementa nei suoi iPad il supporto al pennino multimediale senza il bisogno dello strato aggiuntivo citato sopra, cioè in merito della tecnologia presente all’interno della penna che le consente di rilasciare un impulso elettrostatico riconoscibile dal display e che consente di effettuare tutte le attività che normalmente effettueremmo con le dita e anche di più.

Per fare ciò, è necessario, ovviamente lavorare sulla penna Inserendo all’interno delle tecnologie batteria e ovviamente ricaricandola, ciò ne aumenterebbe il prezzo, lo spessore ma allo stesso tempo consentirebbe di ridurre lo spessore del dispositivo e questo a Samsung basta dal momento che nel caso dei dispositivi pieghevoli la penna non deve essere inserita all’interno del device stesso, ma può essere tenuta all’esterno non come accade invece per i modelli Galaxy S Ultra.