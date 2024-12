I giocatori del nuovo titolo Liberte potranno immergersi in un mondo particolare grazie ad ad un gioco hack’n’slash ispirato alla Rivoluzione Francese. Gli utenti si ritroverano nel XVIII secolo e dovranno affrontare varie sfide e sopravvivere ai nemici sfruttando le proprie abilità.

Il titolo è disponibile da novembre su PlayStation 5 e presenta elementi di gameplay derivanti dai giochi di carte e dai titoli roguelite. La particolarità di Liberte è quella di avere un sistema di combattimento dinamico che, al tempo stesso, è integrato da un sistema di carte che include oltre 100 carte abilità e talenti.

L’ispirazione del gioco proviene dalle opere di H.P. Lovecraft con una trama basata su intrighi politici e su elementi di tipo occulto. La campagna è da vivere in single player ma è possibile condividere l’avventura con altri tre giocatori in modalità cooperativa.

I giocatori di Liberte dovranno affrontare un mondo alternativo. Le vicende si svolgeranno in una Parigi del XVIII secolo in pieno tumulto a causa della Rivoluzione. Tuttavia, la sommossa cittadina non sarà l’unica cosa di cui preoccuparsi in quanto ci saranno forze di un’altra dimensioni in azione per seminare il caos in città.

Impersonando René, i giocatori dovranno trovare un nuovo sovrano e placare la rivolta. Tuttavia, le quattro fazioni che controllano la città non daranno tregua al giocatore e cercheranno di impedire una soluzione pacifica.

Il debutto di Liberte su PlayStation 5 segue l’arrivo del titolo su PC e Xbox Series X|S avvenuto negli scorsi mesi. Lo sviluppo del gioco è stato curato da Superstatic mentre la versione dedicata alla console Sony è stata portata avanti dal team di Ultimate Games. Il gioco è acquistabile direttamente dal PlayStation Store ufficiale dell’azienda nipponica cliccando sul seguente link dedicato.