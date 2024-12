Lenovo si prepara a rivoluzionare il settore dei dispositivi portatili per il gaming con l’arrivo di due nuovi prodotti: il rinnovato Legion Go e una versione più compatta, il Legion Go S. Immagini trapelate di recente, condivise dal celebre leaker Evan Blass, rivelano che il Legion Go di seconda generazione presenterà miglioramenti significativi in termini di design e funzionalità rispetto al modello precedente.

Il Legion Go 2 manterrà alcune caratteristiche iconiche, come i controller staccabili ispirati ai Joy-Con di Nintendo Switch e il supporto posteriore integrato. Tuttavia, uno dei miglioramenti più attesi è l’introduzione di un display OLED da 8,8 pollici, capace di offrire colori più vividi e neri profondi, superando il pannello LCD del modello attuale. Anche i controller sono stati rinnovati con bordi più arrotondati e una disposizione rivista dei pulsanti per migliorare l’ergonomia. Inoltre, un nuovo copri-binario proteggerà i pin di ricarica quando i controller sono scollegati.

Le specifiche tecniche non sono ancora state rivelate, ma si ipotizza l’adozione di un processore AMD Z2 Extreme. L’autonomia della batteria, cruciale per i dispositivi di questa categoria, resta per ora un punto interrogativo.

Legion Go S e la collaborazione con Valve

Il Legion Go S rappresenta un’altra interessante novità: più compatto e potenzialmente rivoluzionario, potrebbe utilizzare SteamOS, il sistema operativo sviluppato da Valve. Indizi come la presenza di un pulsante Steam dedicato e file con riferimenti alla collaborazione tra Lenovo e Valve supportano questa teoria. Se confermata, questa scelta posizionerebbe il Legion Go S come il primo vero rivale dello Steam Deck, aprendo nuove possibilità nel mercato del gaming portatile.

Nel frattempo, il Legion Go di dimensioni maggiori continuerà a utilizzare Windows come sistema operativo principale, segnalando una strategia diversificata da parte di Lenovo per soddisfare le esigenze di diversi segmenti di utenti.

L’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il settore attende con interesse questi nuovi dispositivi, pronti a ridefinire il panorama del gaming portatile.