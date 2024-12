Samsung Galaxy S25: il programma di rilascio dell'azienda

La fine dell’anno è ormai vicinissima e dunque Samsung si prepara a quello che sarà il suo evento di inizio 2025. Previsto per la fine di gennaio, il Galaxy Unpacked porterà gli utenti a conoscere la nuova gamma S25, posta di tre dispositivi canonici e di un nuovo arrivato: Galaxy S25 Slim. Dovrebbero essere diverse le novità, anche se non ci saranno stravolgimenti di alcun tipo.

Calendario di lancio: il programma di Samsung per gennaio

Stando alle informazioni trapelate, Samsung avrebbe pianificato una serie di date per il lancio della famiglia Galaxy S25, con un programma leggermente diverso a seconda dei mercati:

Corea del Sud:

23 gennaio 2025 : annuncio ufficiale;

: annuncio ufficiale; 24 gennaio 2025 : inizio dei preordini;

: inizio dei preordini; 3 febbraio 2025 : chiusura dei preordini;

: chiusura dei preordini; 4 febbraio 2025 : inizio delle vendite per i clienti che hanno preordinato;

: inizio delle vendite per i clienti che hanno preordinato; 7 febbraio 2025: disponibilità generale.

Stati Uniti:

22 gennaio 2025 : annuncio ufficiale (ore 13:00 Eastern, 10:00 Pacific Time);

: annuncio ufficiale (ore 13:00 Eastern, 10:00 Pacific Time); 22 gennaio 2025 : apertura dei preordini;

: apertura dei preordini; 5 febbraio 2025: inizio delle vendite ufficiali.

Queste tempistiche seguono uno schema già collaudato da Samsung: due settimane tra l’annuncio e l’inizio delle vendite, con preordini che partono quasi subito dopo la presentazione.

Galaxy S25 Slim: il nuovo arrivo in casa Samsung

Chi attende con ansia il lancio della nuova gamma di Samsung, potrebbe trovare una grande novità proprio nel nuovo modello S25 Slim. Già il 23 gennaio, data eventuale della presentazione, questo prodotto potrebbe mostrarsi, sebbene qualcuno avesse ipotizzato in precedenza che sarebbe arrivato nel secondo trimestre. Stando a quanto riportato è probabile che la sua commercializzazione in un secondo momento, differentemente da quanto verrà fatto con i tre modelli canonici.

Se le date trapelate verranno confermate, gennaio 2025 potrebbe segnare un momento importante per Samsung, con l’introduzione di un dispositivo che promette di arricchire ulteriormente la già ampia offerta dell’azienda. Ormai manca veramente poco e l’attesa è trepidante: gli utenti non aspettano altro che il lancio di questi dispositivi per partire subito all’assalto.